Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче состоится в Краснодаре

Пятнадцатого сентября 2018 года на Театральной площади Краснодара состоится праздничный день Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в формате масштабного праздника для всей семьи.

Фестиваль #ВместеЯрче проводится в субъектах Российской Федерации с 2016 года, и Краснодарский край, как один из наиболее благоприятных для внедрения энергоэффективных технологий регионов, присоединяется к всероссийскому мероприятию третий раз. Организатором фестиваля в регионе традиционно выступает краевое Министерство ТЭК и ЖКХ совместно с ГКУ КК «Агентство ТЭК».

Ключевыми целями фестиваля являются популяризация рационального использования энергетических и природных ресурсов, а также повышение информационной и социальной открытости отраслей ТЭК и МСК.

В 2018 году фестиваль пройдет на Театральной площади Краснодара 15 сентября, с 16:00 до 22:00. В программе: выставка современных энергоэффективных технологий, демонстрирующая изобретения энергосбережения — от эффективных ламп до модели ветрогенератора, профориентационная площадка для студентов «ТЭК для молодежи», научные шоу для детей, экологические мастер-классы по пошиву экосумок, выставка электромобилей и многое другое. Завершит фестиваль светодиодный флешмоб и дискотека.

Инновационное решение текущего года — интеграция в мероприятия фестиваля всероссийской профориентационной акции «Молодежный научно-технический совет», который проводится на территории Краснодарского края в период с 1 сентября по 30 октября 2018 года и направлен на привлечение студентов профильных вузов к решению актуальных производственных задач предприятий отраслей ТЭК и МСК, а также на развитие и поддержание культуры наставничества.

Также в рамках информационной и социальной поддержки фестиваля с августа по октябрь 2018 года во всех муниципальных образованиях Краснодарского края проводятся мероприятия, популяризующие энергосбережение для населения, с программой которых можно познакомиться на официальном сайте ГКУ КК «Агентство ТЭК» www.agentstvotek.ru.

Справочно

Старт Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче был дан в 2016 году в рамках Восточного экономического форума министром энергетики России Александром Новаком. Впервые фестиваль прошел в 77 регионах России, включая Краснодарский край, в 2016 году при поддержке Минэнерго России, Росмолодежи, Минобрнауки России, Госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», лауреатов премии «Глобальная энергия» и других молодежных и общественных организаций.