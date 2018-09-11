На Кубани МЧС объявило экстренное предупреждение

В связи с ожидаемыми ливнями на территории Краснодарского края объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным метеорологов, в регион придут сильные дожди с грозами, шквалистым ветром со скоростью до 25 метров в секунду.

Проливные дожди могут привести к росту уровня воды в реках, что угрожает наводнениями в ряде населенных пунктов. Как отмечается, подъем уровня воды уже отмечен на некоторых малых реках и водотоках, были превышены «неблагоприятные» отметки.

Продолжение подъема уровня рек грозит развитием чрезвычайной ситуации. В то же время, о подготовке к эвакуации жителей населенных пунктов пока ничего не сообщается.