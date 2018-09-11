Наталья Костенко обсудила со студентами-юристами кубанских вузов актуальные задачи законотворческой работы Госдумы РФ

Депутат Госдумы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко встретилась со студентами-юристами Кубанского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета. Она рассказала о текущих задачах работы Нижней Палаты Парламента, результатах работы депутатов в весеннюю сессию, об актуальных вопросах, которыми они займутся осенью.

В частности, обсудили проходящую в стране пенсионную реформу. Несмотря на свою молодость, ребята активно интересовались этой темой, спрашивали мнение депутата на этот счет. Наталья Костенко сказала, что в целом реформа необходима, экономически и демографически обоснована, однако ее проект требует доработки и последующего эффективного сопровождения всеми уровнями власти, чтобы ни один человек не пострадал. В частности, недавно Президент в своем обращении к гражданам страны поддержал инициативу Костенко по снижению возраста выхода на пенсию для женщин – с 63 до 60 лет. Теперь требуется оперативное внедрение мер по насыщению рынка труда рабочими местами и серьезного улучшения качества здравоохранения в стране.

Кроме того, Костенко обсудила с ребятами новые резонансные законопроекты и свою работу в Парламенте по развитию гражданского общества, свои законодательные инициативы в этой сфере. К примеру, о запрете свободной продажи и пропаганде в интернете употребления так называемого «веселящего газа» (окиси азота), употребление которого приводит к подрыву здоровья и даже смерти подростков. А также о продвижении законопроекта о сохранении прожиточного минимума при взыскании задолженности с банковских должников, об активной работе по сохранению культурного наследия Краснодара и других территорий края, а также о борьбе с мошенниками в сфере благотворительности и т.д.

Также депутат подробно рассказала о «региональных неделях», во время которых все депутаты выезжают в регионы, и о своей деятельности в избирательном округе, который включает в себя северо-восточные территории Краснодарского края, такие как Курганинский, Лабинский, Новокубанский, Мостовской, Отрадненский, Успенский районы и город Армавир. К примеру, одна из последних региональных недель Костенко была посвящена личному приему граждан. В целом было принято и выслушано более 150 человек в семи муниципальных образованиях края. Отдельные проблемы заявителей были решены незамедлительно с подключением местных властей, над другими сейчас ведется работа.

Депутат провела своеобразную «перекличку» среди студентов из «своих» территорий края и обсудила с ними идею совместных бесплатных юридических консультаций для населения. Кстати, некоторые из студентов в прошлом году уже стали общественными помощниками Натальи Костенко, выиграв непростой конкурс с большим количеством участников и сейчас работают в команде депутата.

Студенты активно интересовались, а будет ли проводиться аналогичный конкурс и в этом году. На что Наталья Костенко пообещала, что раз такой запрос есть среди юридической молодежи, то обязательно проведет.

После лекций студенты долго не отпускали Наталью Костенко – почти у каждого нашелся свой вопрос к депутату. Она подробно пообщалась со всеми желающими. А напоследок была сделана общая фотография на память.

«Я стараюсь общаться с нашими студентами как можно чаще, и не только в аудиториях, но и привлекая их участию в реальных проектах, - говорит Наталья Костенко. – В частности, студенты кубанских вузов помогли нам в прошлом году провести масштабный мониторинг состояния исторических памятников Краснодара. И сейчас нередко подключаются к решению различных проблем, которые поднимают перед нами жители Кубани, помогают в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Я считаю, что у нас замечательная молодежь – целеустремленная, неравнодушная, готовая к активным действиям. С ней можно горы свернуть! И, конечно, мы будем продолжать и развивать наше сотрудничество во всех направлениях».

В 2017 г. по инициативе депутата делегация кубанских студентов приняла участие в молодежном форуме, который проходил в российском Парламенте в 2018 году, и даже выступила с инициативой о введении нового вида парламентского контроля – парламентского мониторинга правоприменения, который позволил бы повысить эффективность законотворческой деятельности Госдумы через внедрение системы отслеживания проблем применения законов на местах. Сейчас эта инициатива прорабатывается в Нижней Палате Парламента.