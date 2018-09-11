Ателье для гастрономов

В Сочи гастрономическим стало ателье. Необычное кафе повилось в российском Диснейлэнде – «СочиПарке». Декор заведения выполнен в стиле любимого советского мультфильма «Чиполлино», а в меню – блюда со сказочными названиями «Тетушка Черника», «Синьор Помидор», «Дядюшка Порей» и «Графини Вишни». Согласно концепции гастрономического ателье, посетитель может попросить изменить рецепт по своему вкусу, и блюдо будет дополнено новыми ингредиентам.

- Блюда нового кафе разработаны поваром из Неаполя: это паста и равиоли ручной лепки, и оригинальные блюда из рыбы, мяса, морепродуктов на керамическом гриль-мангале, и легкие салаты и супы, десерты, пицца нескольких видов. Кстати, пиццу здесь выпекают в дровяной печи, находящейся прямо в зале. Гости могут не только увидеть все тонкости приготовления блюда, но и поучаствовать в его создании, - сообщили в «СочиПарке».

Новое кафе «Чиполлино» рассчитано на 70 мест, работать оно будет с 11.00 и до 21.00 ежедневно.

Ирина СИЗОВА