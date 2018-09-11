Апшеронские приставы помогают детям из малообеспеченных семей

Судебные приставы Апшеронского районного отдела УФССП России по Краснодарскому краю приняли активное участие в акции «Мы все хотим в школу!», организованную районным отделением Управления социальной защиты населения Министерства труда и социального развития края.

Представители закона собрали наборы канцелярских принадлежностей для письма и творчества, а также закупили новенькие рюкзаки. Укомплектовав школьные наборы, приставы адресно доставили подарки в многодетные и нуждающиеся семьи, чтобы для их детей школьная пора стала настоящим праздником с подарками.

За активную работу с данной категорией населения начальник Апшеронского отдела судебных приставов Виктор Бенчук получил почетный титул «Человек с добрым сердцем». Но подобная деятельность кубанских приставов осуществляется не ради званий, а по велению души. Вложить хоть малую толику в дела, которые сделают детство ребят хотя бы немного счастливее – долг взрослых людей.