〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Работа ФССП России по взысканию алиментов будет совершенствоваться благодаря предложениям граждан

Вторник, 11 сентября 2018 10:10
Оцените материал
(0 голосов)
Работа ФССП России по взысканию алиментов будет совершенствоваться благодаря предложениям граждан

В период с 1 по 30 сентября 2018 года Федеральная служба судебных приставов проводит на своем официальном сайте (http://fssprus.ru) опрос граждан, являющихся взыскателями алиментов. Гражданам предлагается оставить свои предложения, позволяющие улучшить работу судебных приставов-исполнителей по исполнению производств о взыскании алиментов, на сайте Службы, где размещено всплывающее диалоговое окно с информацией о проведении опроса.
Все предложения граждан ФССП России будут рассмотрены, а по итогам их анализа приняты решения по совершенствованию деятельности судебных приставов по взысканию алиментных платежей.
Только за первые три дня проведения в опросе приняли участие свыше 700 пользователей сайта.

Прочитано 38 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Апшеронские приставы помогают детям из малообеспеченных семей Население научат тратить и экономить »
Наверх