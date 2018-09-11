Население научат тратить и экономить

В 2019 г. в Адыгее начёт работать государственная республиканская программа по повышению пенсионной грамотности.

Презентацию программы приурочили к Дню финансиста и провели в Майкопском государственном технологическом университете. Организаторами круглого стола выступило министерство финансов Адыгеи и непосредственно вуз, который станет локомотивом в реализации программы в её образовательной части.

За круглым столом собрались представители Минфина РА, Отделения НБ Республики Адыгея, банковской сферы, регионального отделения Пенсионного фонда, Роспотребнадзора, министерства образования и науки Адыгеи, преподаватели и студенты МГТУ - обучающиеся факультета экономики и сервиса.

Открывая заседание, начальник отдела методологии и мониторинга государственных финансов Минфина Адыгеи Аслан Удычак подчеркнул, что низкий уровень финансовой грамотности населения наносит ущерб не только потребителям, но и государству. Именно в этой связи основной акцент госпрограммы будет сделан на молодёжь - именно сегодняшним студентам в будущем предстоит определять финансовую политику страны.

- Сегодняшний круглый стол с участием профессионалов, представителей науки и студентов - это маленький старт очень большого дела, - отметил Аслан Удычак.

Он подробно рассказал участникам круглого стола о реализации госпрограммы, рассчитанной на пять лет (2019-2013 гг.). В частности, целью этого масштабного проекта является содействие формированию у населения разумного финансового поведения, обоснованных решений, ответственного отношения к личным финансам.

Госпрограмма реализуется при взаимодействии с Отделением ЦБ в Адыгее, Роспотребнадзором, министерством образования и науки РА, налоговой службой, другими ведомствами и организациями. Активное участие в нём примут педагогическое- и бизнес сообщество, органы местного самоуправления.

Целевые группы госпрограммы - школьники и студенты - будущее экономически активное население и взрослое население - активные и потенциальные пользователи финансовых услуг. Кроме того, акцент в образовательной части программы будет сделан на пенсионеров, людей предпенсионного возраста и граждан с низким уровнем доходов.

Что понимается под финансовой грамотностью населения? Во-первых, это умение жить по средствам, не залезать в излишние, непосильные долги. Это означает не полный отказ от использования кредитов, а хорошее планирование кредитования. Во-вторых, планирование своих будущих доходов и расходов, для чего желательно вести их ежемесячный учёт, и в-третьих, знание тех финансовых вопросов, которые непосредственно касаются личных финансов - пенсионное обеспечение, страхование, налогообложение и т.д.

Госпрограмма несёт в себе не только образовательные функции, она будет содействовать, к примеру, развитию системы защиты прав потребителей финансовых услуг.

По словам декана факультета экономики и сервиса МГТУ Светланы Ешуговой, уровень финансовой грамотности населения сегодня оставляет желать лучшего. А с учётом того, что финансы - это своеобразная кровеносная система государства, важно обеспечить её бесперебойную работу. В этом, по её мнению, поможет симбиоз науки и практики - учёных и работников финансовой сферы. Только в таком тандеме можно будет добиться конструктивных результатов.

Со своей стороны МГТУ активно участвует в решении этих проблем и идёт в ногу со временем. Не случайно вуз станет базовой площадкой в образовательной части госпрограммы.

На заседании круглого стола выступили представители Отделения Нацбанка РФ в Республике Адыгея, кредитных учреждений, работающих на территории республики. Специалисты обсудили ряд актуальных проблем, связанных с запуском госпрограммы по повышению финансовой грамотности и ответили на вопросы студентов - будущих финансистов и экономистов.