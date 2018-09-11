Первый фестиваль-конкурс короткометражных любительских фильмов о Кубани прошел в городе Курганинске

Первый фестиваль-конкурс короткометражных любительских фильмов о Кубани под названием «Курганы» прошел в городе Курганинске в рамках дня города и ежегодного всероссийского кинофестиваля «Казачьи зори над Лабой». На него прибыли гости из всех северо-восточных территорий края – Лабинского, Новокубанского, Отрадненского, Успенского, Мостовского районов и города Армавира. Инициатором конкурса короткометражек выступила депутат Госдумы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко. По ее словам, такой конкурс необходим сегодня не только с творческой и культурной, но и экономической точки зрения. Ведь в Стратегии развития Кубани до 2030 года северо-восточным территориям края отведена миссия развития туристической отрасли. Все районы Предгорья Кубани заинтересованы, чтобы о его красоте узнавало больше людей. А кто, если не сами жители, смогут достойно и с любовью представить красоты, достопримечательности, историю и традиции своей земли! Курганинцы выступили не только хозяевами, но и первопроходцами этого творческого мероприятия. Показанные в различных номинациях фильмы-победители вызвали у зрителей глубокие эмоции. А само мероприятие получилось очень трогательным. Возможно, в этих фильмах не хватало мастерства, но искренней любви к родной земле и людям, живущим рядом, было в избытке. А номинации были такие: «Моя малая родина», «75 лет освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков», «100 лет ВЛКСМ», «Кубань -территория спорта», «#Курганинскчистыйгород», «Я волонтер». Депутат Государственной Думы Наталья Костенко, глава Курганского района Андрей Ворошулин и принимающие участие в кинофестивале «Кубанские зори над Лабой» известные российские актеры Александр Носик, Тимофей Федоров и Ирина Медведева открыли мероприятие и напутствовали участников теплыми словами. Кроме того, на конкурс короткометражек о Кубани приехали преподаватели Краснодарского института культуры – оператор высшей категории Александр Солодовник со своими студентами и режиссер, журналист Оксана Антониади. После завершения церемонии награждения победителей, они провели для нынешних и потенциальных участников конкурса свои мастер-классы. Полученные навыки помогут конкурсантам улучшить качество работ в следующем году. Ведь качество призов будет повышаться вместе с качеством работ. В этом году это были портативные видеокамеры, а в следующем, пообещали организаторы, это будут квадрокоптеры. «Это был настоящий праздник для всех! – сказала после завершения мероприятия Наталья Костенко. – Победители первого конкурса короткометражных любительских фильмов о Кубани, получившие прекрасные призы и внимание зрителей, почувствовали себя настоящими творцами, художниками, любимцами публики. И это ощущение, конечно же, передалось тем, кто сидел в зале – будущим участникам второго конкурса, который, пройдет в следующем году уже в расширенном составе, с участием соседних муниципальных образований. И не исключено, что со временем он из статуса зонального перейдет в статус краевого. Мы должны пропагандировать свою красавицу-Кубань, и для этого сегодня есть все возможности. Фильмы-победители нашего первого фестиваля-конкурса короткометражек будут выложены в интернет, и их увидят тысячи людей, которые, возможно, полюбят наш край так же искренне, как авторы этих фильмов, и захотят приехать к нам в гости».