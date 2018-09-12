Почта России и Артек анонсируют конкурсные номинации на 2019 год

Российский национальный почтовый оператор и крупнейший международный детский центр продолжают развивать совместную программу «Дверь синего цвета» по созданию в Артеке единственной в мире детской почты. Для всех школьников России, желающих принять участие в программе, предварительно определены конкурсные номинации на 2019 год.

Совместные творческие конкурсы Артека и Почты России проводятся уже в четвертый раз. Решено сделать акцент на программу «Дверь синего цвета», успешно стартовавшую в мае 2018 года. Каждую смену победители конкурсов 2018 года получают статус «почтовый комиссар Артека» и осуществляют прием, обработку и доставку уникальных видов письменных почтовых отправлений между лагерями (всего в составе Артека девять лагерей) – «Открытки-бумеранга», «Письма другу» и «Письма будущему артековцу», а также небольших посылок с подарками и сувенирами. Все виды почтовых отправлений разработаны с учетом традиций, сложившихся в Артеке за многие годы.

За неполные 4 месяца реализации проекта артековцы отправили и получили через свою почту более 4000 писем, открыток и посылок. Кроме того, почтовые комиссары при поддержке Почты России рассылают послания артековцам и после возвращения домой. В настоящее время в почтовый обмен включились уже более 2500 артековцев разных эпох.

Учитывая популярность новой программы, две из трех номинаций 2019 года, в которых предлагается попробовать свои силы всем российским школьникам, желающим принять участие в программе, планируется посвятить тематике почтовых комиссаров. В номинации «Почтовый комиссар STYLE» участникам будет предложено проявить свои таланты дизайнеров и художников. Вторая специализированная номинация «Я САМАЯ подходящая кандидатура!» будет введена совместно с генеральным спонсором проекта, Группой Компаний Коттон Клаб для тех, кто стремится быть лидером и готов наилучшим образом представить свои личностные качества.

Старт конкурса предварительно намечен на конец 2018 – начало 2019 года.

А пока определился состав корпуса почтовых комиссаров лагерей Артека, которые будут сопровождать почтовый обмен между лагерями Артека в ходе 11 смены, – это победители очередного этапа конкурса «Одна почта – одна страна!», в котором каждый месяц в течение 2018 года разыгрываются бесплатные «комиссарские» путевки в Артек. С 23 сентября по 14 октября прием, обработку и доставку артековской почты будут осуществлять Александр Акимов из Армавира (Краснодарский край), Алексей Иванов из Мытищ, москвичка Милена Марусланова, Людмила Мичурова из Нижнего Новгорода, жительница поселка Забайкальск Забайкальского края Анастасия Пельмёнева, Мария Семашко из Симферополя, Яна Скибо из поселка Мулино Нижегородской области, Алиса Татарова из города Волжский Волгоградской области и Виктория Щудро из Оренбурга.