В Тихорецком районе бывший директор предприятия подозревается в неуплате налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Строй-Юг», подозреваемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что женщина являлась единственным учредителем и директором предприятия, основным видом деятельности которого является оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. По версии следствия, она предоставила в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2016 года, внеся в них ложные сведения. В результате женщина уклонилась от уплаты налогов в размере, превысившем 15,7 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Расследование уголовного дела продолжается.