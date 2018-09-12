Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Горячем Ключе

В четверг, 13 сентября 2018 года, с 15.00 до 17.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в городе Горячем Ключе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации Белореченского межрайонного следственного отдела в городе Горячем Ключе: г.Горячий Ключ, ул.Лермонтова, 22.

Записаться на прием можно непосредственно в Белореченском межрайонном следственном отделе в городе Горячем Ключе либо по телефону 8 (861-59) 3-61-25.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.