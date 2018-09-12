Амбулатория врача общей практики

Амбулаторию врача общей практики построят в микрорайоне Развилка в ближайшие месяцы. На месте будущего медучреждения начались подготовительные работы.

Строители уже расчистили площадку, свели деревья, проложили дренажные трубы и начали возводить забор. Для удобства жителей близлежащей многоэтажки рабочие отсыпали подъездную дорожку. До конца недели подрядчик планирует поднять участок на один уровень с дорогой и приступить к разрытию котлована.

ВОП разместится на ул. Энгельса, 2 в одном из наиболее густонаселенных районов города. Принимать здесь будут и взрослых, и маленьких пациентов. На площади в 215 кв. м. разместятся зал ожидания, кабинеты врача общей практики и врача-педиатра, дневной стационар на 3 койки, процедурная, смотровой кабинет акушера-гинеколога, прививочная, лаборатория, и кабинет физиотерапии. Проект выполнен в соответствии с со всеми правилами и нормативами обеспечения взрыво-, пожаро- и сейсмобезопасности при эксплуатации объекта. По завершении строительства прилегающая территория ВОПа будет благоустроена. Здесь будет организована зона отдыха, а также стоянка для автомобилей.

Для растущего микрорайона строительство современного медпункта – жизненная необходимость. В амбулатории врача общей практики будет обслуживаться порядка 6 тысяч пациентов. Сдать объект в эксплуатацию планируется в декабре этого года.