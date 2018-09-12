Судебные приставы разбираются в ипотеке

Благодаря грамотной работе судебного пристава банк списал двум жителям Краснодара часть ипотечной задолженности.

Исполнительный лист, выданный Первомайским районным судом г. Краснодара, поступил в отдел судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара. Суд обязал крупнейший банк заключить с семейной парой соглашение о реструктуризации ипотечного кредитного договора, предусматривающее списание 30% суммы задолженности.

На исполнение решения суда ушло около трёх месяцев. За это время судебный пристав Михаил Рынкин предпринял в отношении должника весь комплекс мер, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

По окончании срока, предоставленного работником Службы, в соответствии с законодательством, для добровольного исполнения решения суда, с должника был взыскан исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей (это минимальная сумма сбора для должников-организаций, установленная ст. 112 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Представители банка не отреагировали.

По этой причине организация дважды привлекалась к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Размер штрафов – 30 тысяч рублей (опять-таки минимальная сумма для организаций).

Лишь после второго штрафа банковские работники сменили линию поведения. В настоящий момент между банком и семейной парой заключено соответствующее соглашение. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением решения суда.