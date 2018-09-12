В Краснодаре Почта России и Федеральная таможенная служба пресекли пересылку наркотических веществ в посылках

По итогам мероприятий, проведенных Краснодарской таможней совместно с региональным филиалом Почты России, в 2018 году выявлено и пресечено четыре факта контрабандного перемещения наркотических средств посредством почтовых отправлений.

Благодаря совместной работе службы безопасности Краснодарского филиала Почты России и отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Краснодарской таможни, в 2018 году в почтовых отправлениях было обнаружено порядка 250 г веществ неизвестного происхождения. Согласно проведенным исследованиям все изъятое было признано наркотическими средствами.

По данным фактам возбуждено три уголовных дела по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном и особо крупном размере).

Таким образом, Почта России совместно с Федеральной таможенной службой пресекли попытки незаконных поступлений в Краснодарский край наркотических средств. Работа по предотвращению преступлений подобного рода ведется на постоянной основе.