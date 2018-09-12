Кубанские единороссы подвели итоги 10-летней работы региональной общественной приемной председателя Партии Д.А. МЕДВЕДЕВА

Расширенное заседание комиссии регионального политического совета по работе с обращениями граждан прошло в региональном исполнительном комитете «Единой России» В мероприятии приняли участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко, руководитель региональной общественной приемной председателя Партии Д.А. МЕДВЕДЕВА, член фракции «Единой России» в ЗСК Батырбий Тутаришев, а также руководители 44 местных общественных приемных Партии.

За десять лет в Региональную общественную приемную поступило около 17 тысяч обращений граждан. Больше всего граждане обращаются с вопросами предоставления жилищно-коммунальных услуг: тарифы, проблемы электро-, водо-, газо- и теплоснабжения. Значительную часть занимают вопросы обеспечения жильем: вопросы обеспечения жильем, улучшение жилищных условий, а также обеспечение жильем льготных категорий граждан. Также ключевыми вопросами обращений являются проблемы социального обеспечения населения, вопросы, связанные с адресной материальной помощью, назначением и пересмотром размеров пенсий, меры социальной поддержки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, тружеников тыла, блокадников, членов их семей. «Одной из форм работы депутатов в региональной общественной приемной является ведение личных приемов граждан. Это позволяет оперативно решать возникающие у граждан проблемы и вопросы, получать информацию о реальном положении дел на местах, получать информацию о событиях, требующих законодательного регулирования», − подчеркнул Николай Гриценко.

Батырбий Тутаришев отметил, что региональная общественная приемная также проводит выездные приемы, юридические консультации. «Опыт проведения выездных приемов показал необходимость такой работы. Они помогают гражданам, не имеющим возможности приехать на прием в краевой центр, решать свои проблемы на местах», − сказал Батырбий Тутаришев. За прошедший период было проведено 115 выездных приемов граждан, в ходе которых было принято 753 человека. Помимо этого в региональной общественной приемной регулярно проходят тематические приемы, участие в которых принимают представители министерств, департаментов, специалисты исполнительных органов власти, юристы.

Представители местных общественных приемных рассказали о методах своей работы, поделились опытом. Подводя итоги, единороссы наметили план дальнейшей работы.

Так, уже в этом году планируется установка современной информационной системы «Электронная приемная». Она позволит привлечь к работе с обращениями граждан большее число партийцев, даст возможность включить местные общественные приемные в общую электронную систему, более оперативно рассматривать обращения граждан. Также будет активнее использоваться такая форма работы как «Мобильная приемная». Это форма работы приемной для граждан, не имеющих возможности лично приехать на прием в силу определенных обстоятельств.

«За время существования общественная приемная заслужила уважение кубанцев. Постоянный контакт с людьми, содействие в решении их повседневных проблем – серьезный труд и большая ответственность», − отметил Николай Гриценко. В завершение лидер кубанских единороссов и руководитель региональной общественной приемной вручили благодарственные письма за значительный вклад в решение волнующих граждан проблем руководителям местных общественных приемных.