В УФСИН России по Краснодарскому краю прошел День выпускника

С выпускниками, закончившими в этом году ведомственные вузы ФСИН России и направленными по распределению для прохождения службы в учреждения уголовно-исполнительной системы Краснодарского края, встретилось руководство УФСИН России по Краснодарскому краю. Началась встреча с вручения молодым лейтенантам служебных удостоверений и памятных подарков. С напутственными словами к ним обратились заместитель начальника УФСИН России по Краснодарскому краю Валерий Шандановин, председатель ветеранской организации УИС края Виктор Кондратенко и заместитель председателя общественного совета при УФСИН Михаил Джурило. Недавним выпускникам пожелали достойно выполнять возложенные на них служебные обязанности, успешного карьерного роста и пообещали всяческую поддержку в профессиональном становлении. Руководители отделов и служб УФСИН рассказали молодым офицерам о новшествах в порядке прохождения службы, связанных с недавним вступлением в силу Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной системе», проинформировали о льготах и социальных гарантиях, предоставляемых государством сотрудникам УИС, еще раз напомнили о необходимости соблюдения служебной этики и предостерегли от совершения правонарушений коррупционной направленности. После этого с молодыми сотрудниками провели психологический тренинг, направленный на развитие методов саморегуляции и раскрытие творческого потенциала.