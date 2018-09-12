Специалисты РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» устранили две аварии на водопроводных сетях

Все службы ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» прошлые сутки работали в напряженном режиме. 11 сентября аварийно-восстановительные бригады устранили сразу два крупных повреждения. Первая утечка была обнаружена накануне с помощью акустического течеискателя специалистами инженерно-технического отдела предприятия Ильей Волошиным и Александром Рыцаревым на водоводе сырой воды диаметром 800 мм ПК 86+30. По данному водоводу вода транспортируется с насосной станции река Кубань через насосную станцию река Казачий Ерик на очистные сооружения в станицу Старотитаровскую. Причина аварии – износ трубы. По нормативам срок ее службы – 30 лет. На самом деле труба эксплуатируется уже более 45 лет. Что и стало причиной образования трещины размером 30х500 мм. Для ее ликвидации потребовалось приостановить работу насосных станций первого подъема. Жителей 23 населенных пунктов Таманского полуострова заранее предупредили о прекращении подачи питьевой воды. Давление падало постепенно, в некоторых поселках и станицах вода оставалась за счет запасов на резервуарах чистой воды. Всего в устранении аварии приняли участие 12 квалифицированных сотрудников РЭУ «Таманский групповой водопровод», работали две бригады АВР. Благодаря их оперативным действиям, утечка была устранена быстро и уже в 11 часов 30 минут постепенно были запущены в работу насосные агрегаты, и речная вода стала подаваться для дальнейшей очистки. Однако в 13.00 часов произошла еще одна крупная авария. Из-за износа стальной трубы диаметром 800 мм на напорном коллекторе насосной станции река Кубань образовалась трещина размером 500х700 мм. Поэтому работа станции была экстренно прекращена. Подача воды осуществлялась только с насосной станции река Казачий Ерик. На устранение аварии и ликвидацию последствий были брошены все силы. Несколько часов потребовалось работникам предприятия для откачки воды из системы водоснабжения. После чего специалисты приступили к сварочным работам, которые были завершены в десять часов вечера. Из-за того, что вода подавалась только с одной станции, на восстановление рабочего режима потребовалось больше времени. Необходимо было наполнить резервуары чистой воды и уже после этого подавать питьевую воду населению. И, тем не менее, к утру 12 сентября подача воды была восстановлена во всех населенных пунктах. Также стоит отметить, что дополнительно работали еще три аварийные бригады, которые по первому звонку жителей оперативно выезжали на место, если возникали проблемы с водоснабжением.