Вениамин Кондратьев: «Ожидания необходимо оправдать»

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил предварительные итоги единого дня голосования с председателем избирательной комиссии Краснодарского края Алексеем Черненко.

В тридцати муниципалитетах выбирали депутатов местных советов и глав поселений. Губернатор отметил высокий уровень организации кампании в регионе.

— Знаю, что всё прошло штатно, в спокойном режиме. Жители выбирали местную власть, в том числе депутатов — тех, кто должны быть первыми в решении вопросов и проблем кубанцев. И люди должны быть уверены, что выборы прошли честно,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Алексей Черненко сообщил, что соблюдение прав избирателей контролировало порядка 1600 наблюдателей. Кроме того, специальная мониторинговая группа, в состав которой вошли представители Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае, Общественной палаты края, Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека, Общественного экспертного совета при краевой избирательной комиссии.

— Нам важно было обеспечить открытость и прозрачность выборов. Общественники Кубани работали с нами бок о бок, они констатировали, что нарушений в рамках выборов не было,— подчеркнул Алексей Черненко.

Он также отметил работу правоохранительных органов края. Безопасность избирательных участков полностью соответствовала установленным требованиям, что в том числе повлияло на явку, которая составила более 56 процентов. По словам Алексея Черненко, это самый высокий показатель в ЮФО и один из лучших в стране. В отдельных поселениях Кавказского, Тихорецкого, Новопокровского районов явка достигала 78—80 процентов.

Вениамин Кондратьев поблагодарил жителей Кубани за активность, выразив уверенность, что они отдали голоса за наиболее перспективных кандидатов.

— Главное — это результат, который они скоро должны будут выдавать. Люди надеются, что выбрали сильнейших, и их ожидания необходимо оправдать,— акцентировал губернатор.