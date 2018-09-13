Территория большая, проблем немало

На Кубани начал работу краевой штаб по сохранению и развитию краснодарского парка «Солнечный остров». Штаб создан по поручению главы региона Вениамина Кондратьева. Возглавил его вице-губернатор Сергей Болдин.

— Парк занимает большую территорию, и здесь сосредоточено немало проблем, много участков находится в частной собственности или аренде,— подчеркнул на первом заседании рабочей группы, прошедшем в краевом центре, вице-губернатор Сергей Болдин.

В мероприятии приняли участие мэр краевой столицы Евгений Первышов и его заместители, а также руководители Департамента по архитектуре и градостроительству региона и МУП «Парки, инвестиции, туризм», куда входит «Солнечный остров».

По словам Сергея Болдина, необходимо провести детальную проверку, как в парке возникло право частной собственности, какой вид разрешенного использования имеет тот или иной участок и что в реальности происходит с землей.

— Нам предстоит серьезная юридическая и аналитическая работа. На территории «Солнечного острова» возникли десятки объектов капитального строительства, временные торговые сооружения, рестораны, кафе и даже мебельная фабрика,— добавил вице-губернатор.

Он поручил в ближайшие две недели провести всю необходимую подготовительную работу, изучить первоначальные документы, на основе которых был создан «Солнечный остров», а также рассмотреть вопросы включения земельных участков в границы парка.

Напомним: парк «Солнечный остров», ранее — имени 40-летия Октября, был образован и наименован решением исполнительного комитета Краснодарского городского Совета депутатов трудящихся в октябре 1959 года, его площадь составила 38,5 га.