Не снижая темпов

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев неоднократно подчеркивал, что привлечение инвестиций в экономику, создание комфортных условий для развития бизнеса — одна из главных задач муниципальной и краевой власти.

Подведены предварительные итоги инвестиционного развития края за первое полугодие. В 2018 году в регионе реализовано 35 крупных инвестпроектов стоимостью 16 миллиардов рублей.

Всего, по данным краевого Департамента инвестиций и развития МСП, в первые шесть месяцев этого года на Кубани в активной стадии реализации находится 354 крупных инвестпроекта на общую сумму 1,4 триллиона рублей.

Наибольшая часть проектов относится к агропромышленному комплексу — 126. В сфере жилищного строительства работа идет по 83 проектам, в обрабатывающем производстве — по 47, в сфере курортов и туризма — по 41.

— В результате их реализации без учета проектов жилищного строительства планируется создать 34 тысячи рабочих мест,— сообщили в департаменте.

В ведомстве также отметили, что за последние три года региональный портфель крупных инвестиционных проектов стоимостью свыше 100 млн рублей увеличился почти в полтора раза.

В первом квартале в регионе реализовывалось 347 крупных проектов.

Для оперативных решений возникающих вопросов на местах с 2016 года в каждом районе края действует институт инвеступолномоченных. Заместители глав муниципалитетов, курирующие инвестиционное развитие, сопровождают проекты, участвуют в привлечении инвестиций, информируют инвесторов о формах господдержки.

С мая 2018 года на базе Фонда развития бизнеса Краснодарского края создан Центр сопровождения инвестиционных проектов. Его специалисты сопровождают проекты с объемом капитальных вложений до пяти миллиардов рублей, более крупные проекты курирует профильный краевой департамент.