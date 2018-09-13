С задачей справились успешно

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Анатолий Вороновский вручил благодарности и почетные грамоты главы региона двадцати пяти представителям Министерства транспорта и дорожного хозяйства и восемнадцати — Министерства ТЭК и ЖКХ. Торжественное мероприятие состоялось в Краснодаре.

Вице-губернатор отметил весомый вклад этих специалистов в организацию и проведение чемпионата мира по футболу в Сочи на самом высоком уровне. От имени главы региона Вениамина Кондратьева он поблагодарил награжденных и всю команду края за слаженную работу на грандиозном спортивном празднике.

— Я бы хотел дать положительную оценку и Министерству транспорта, и Министерству ЖКХ. У нас не было ни одного серьезного инцидента, ни одного замечания. Те трудности, которые возникали, решались очень быстро. Поэтому никаких претензий со стороны оргкомитета-2018, со стороны ФИФА Краснодарскому краю не было,— подчеркнул Анатолий Вороновский.

Всего летом на стадионе «Фишт» в Сочи прошло шесть матчей чемпионата мира. Команда региона выполнила сложнейшую задачу по организации транспортного обслуживания мундиаля.

Во время чемпионата в олимпийской столице автобусами маршрутов спортивных соревнований и маршрутами-шаттлами перевезено 230,5 тыс. пассажиров, электропоездами маршрутов спортивных соревнований — 359,7 тыс. пассажиров. Поезда дальнего следования в Сочи перевезли свыше 584 тыс. человек. Международный аэропорт Сочи с 15 июня по 8 июля обслужил 660,3 тыс. пассажиров.