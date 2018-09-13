В этом году в региональной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Краснодарском крае» примут участие десять организаций.

— В ближайшее время ее участники должны определиться с «наставниками», которые проведут комплексный анализ их производственной деятельности и займутся внедрением механизмов повышения производительности труда, в том числе принципов бережливого производства,— прокомментировал заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Игорь Галась.

Общий объем финансирования проекта из средств краевого бюджета составил 25 млн рублей. Эти средства, аккумулированные в Фонде развития промышленности региона, пойдут на оплату услуг профессиональных консалтеров и экспертных организаций, которые разработают для предприятий-участников специальные программы. По словам вице-губернатора Игоря Галася, они имеют успешный опыт реализации подобных практик, а также положительные отзывы заказчиков.

Так, предприятия-участники в первые два года должны повысить свою производительность от пяти до десяти процентов с перспективой к 2025 году увеличить этот показатель до тридцати процентов.

Кроме того, организации, которые добьются высоких результатов, смогут претендовать на льготное кредитование со стороны федеральных институтов развития. Напомним: нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден последним майским указом президента. К 2025 году под критерии указа в части повышения производительности труда попадет 652 предприятия Кубани.

— Главный результат от реализации этого проекта заключается в том, что бизнес сможет оптимизировать затраты и в то же время повысить производственные показатели. Это окажет прямое положительное воздействие на экономику и предприятий, и региона: производства получат дополнительный импульс к развитию, увеличится объем выпускаемой продукции, вырастут налоговые отчисления в бюджеты всех уровней,— отметил вице-губернатор Василий Швец.