В Краснодаре под председательством вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася состоялась расширенная коллегия регионального Министерства финансов.

Выступая перед собравшимися, заместитель главы региона отметил, что доходы консолидированного бюджета приросли на 7,4 процента, или более чем на двенадцать миллиардов рублей.

— Задача, поставленная губернатором по обеспечению в текущем году динамики поступления доходов в консолидированный бюджет в размере 107 процентов, выполняется. Это дает возможность краю обеспечить все расходные обязательства и организовать выполнение майского указа президента РФ,— подчеркнул Игорь Галась.

Он также отметил, что доходы краевого бюджета должны максимально обеспечивать решение социальных вопросов, в том числе строительство школ, детских садов, больниц и прокладку дорог.

— Финансисты должны жестко требовать выполнения всех программ и проводить адекватную бюджетную политику, которая обеспечивает своевременное выполнение обязательств,— сказал вице-губернатор.

В бюджеты городских округов и муниципальных районов с начала года мобилизовано более 29 миллиардов рублей. В лидерах по обеспечению поступлений доходов в консолидированный бюджет края Ленинградский, Туапсинский, Кореновский, Крымский, Апшеронский, Крыловский и Белореченский районы. Но есть и отстающие муниципалитеты, которые в ближайшее время должны исправить ситуацию.

— Задача одна: обеспечить сбалансированность бюджета. Поднять край на более высокий уровень по качеству управления финансами,— поставил цель перед руководителями финансовых органов муниципальных образований министр финансов региона Сергей Максименко.

Глава краевого Минфина также рассказал, что с 1 января 2019 года запланировано повышение на пять процентов оплаты труда всех категорий работников бюджетной сферы. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 4 млрд рублей. Кроме того, проиндексированы на планируемый уровень инфляции — четыре процента социальные выплаты отдельным категориям граждан и стипендии.

Коллегия Министерства финансов Краснодарского края традиционно проводится в начале осени и приурочена к празднованию Дня финансиста РФ.

От имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и от себя лично Игорь Галась поздравил собравшихся с профессиональным праздником. А в завершение мероприятия заместитель главы региона вручил лучшим работникам финансовой отрасли благодарности и почетные грамоты.