Любимый праздник

Фестиваль городов-побратимов CitiesФЕСТ впервые пройдет в День города в Краснодаре.

Праздничные мероприятия по случаю 225-й годовщины Краснодара состоятся в субботу и воскресенье, 22 и 23 сентября. Афиша основных событий размещена на официальном интернет-портале администрации и городской Думы.

— В эти выходные дни в рамках празднования Дня города запланировано около тридцати основных мероприятий. Многие из них традиционные: это концерты творческих коллективов, ярмарки, фестиваль казачьей культуры и другие. Впервые в этом году будет проводиться фестиваль городов-побратимов CitiesФЕСТ. В нем примут участие творческие коллективы из братских городов,— рассказала начальник Управления культуры Ирина Лукинская.

CitiesФЕСТ стартует в субботу, 22 сентября, в 12:30, в Екатерининском сквере, напротив здания Законодательного Собрания края. При этом открытие Дня города назначено на 11:00 — с поднятия флага на Театральной площади.

Традиционно на Театральной площади в субботу состоится главный гала-концерт с участием лучших творческих коллективов Кубани, который начнется в 20:00 и завершится праздничным фейерверком в 22:00.

В воскресенье, 23 сентября, на площади перед Законодательным Собранием края пройдет фестиваль казачьей культуры «Екатеринодар казачий» — в этом году место его проведения перенесли с набережной в Юбилейном микрорайоне из-за начала работ по созданию Аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края.

Также в воскресенье, в 17:00, на Театральной площади начнется молодежная программа, которая завершится фейерверком в 22:00.