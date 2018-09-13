Решать задачу помогает единодушие

По улице Новороссийской в Краснодаре благоустраивают 4,5 га дворовых территорий.

В рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь будет создано единое благоустроенное пространство, объединяющее территорию десяти многоквартирных домов. Глава Краснодара Евгений Первышов провел выездное совещание на месте работ, оценил темпы, пообщался со старшими домов.

— Сами жители приложили много усилий, чтобы попасть в эту программу: объединились, подали общую заявку сразу на десять дворов, активно участвовали в проектировании территории, пришли к общему мнению по сносу всех гаражей и замене их большим количеством открытых парковочных мест. Такое единодушие как раз и помогает решать большую задачу в интересах всех жителей домов: в данном случае — благоустроить значительную территорию, которая будет служить всем многие годы,— сказал Евгений Первышов.

Во встрече на месте работ также приняли участие заместитель главы города Евгений Зименко, представители подрядной организации, ведущей благоустройство территории.

Работы на дворовых территориях «кубика» по ул. Новороссийской, в границах улиц Новороссийской, Енисейской, Новгородской и Таганрогской, стартовали в конце августа в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год.

Здесь создадут шесть детских и шесть спортивных площадок, установят около тридцати элементов детского игрового оборудования, 31 уличный тренажер, 68 лавочек и четыре садово-парковых дивана, смонтируют 123 светильника уличного освещения. Высадят более ста деревьев и около тысячи кустарников. Площадь благоустраиваемой территории составит около 4,5 га. Также на этих территориях заасфальтируют проезды, проложат тротуары и сделают парковки.

В настоящий момент завершен демонтаж гаражей и вывоз строительного мусора, идет планировка и асфальтировка внутридворовых проездов. Глава города отметил, что пожелания жильцов будут обязательно учтены. Например, во дворе по ул. Таганрогской, 4, активисты дома предложили перенести площадку для мусорных контейнеров и добавить парковочных мест. Евгений Первышов поручил проработать эту возможность и отметил, что на финальном этапе вместе с жителями будет проведена детальная проверка выполнения проекта, чтобы исправить возможные замечания и недочеты перед завершением работ.

До середины декабря в Краснодаре в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год будет благоустроено две крупные дворовые территории, объединяющие в общей сложности 24 многоквартирных дома в поселке Лорис и по ул. Новороссийской, а также заложена первая очередь Аллеи 80-летия Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне.