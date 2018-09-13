Важно не упустить время

На аппаратном совещании, которое провел глава столицы Кубани Евгений Первышов, обсудили старт периода уплаты имущественных налогов.

— Проведена большая подготовительная работа по актуализации имущества, налогооблагаемой базы, чтобы вся недвижимость жителей Краснодара была оформлена и учтена. Теперь предстоит также четко совместно с налоговыми службами всё завершить. Важно максимально получить имущественные налоги, так как они полностью поступают в городскую казну. Это даст дополнительные возможности для реализации социальных обязательств, продолжения строительства школ и детских садов, прокладки дорог, благоустройства зеленых зон,— сказал Евгений Первышов.

Как добавил глава Краснодара, такая же системная и четкая работа ранее была выстроена по сбору одного из основных бюджетообразующих налогов — на доходы физических лиц. Совместными усилиями удалось добиться кратного снижения фактов выплаты «серых» зарплат на предприятиях города.

В 2018 году срок оплаты налогов за минувший год завершается 1 декабря. В настоящее время продолжается рассылка налоговых уведомлений. Как рассказал директор Департамента финансов Николай Лебедев, налоговые уведомления по почте с квитанциями получат только те, кто не оформил доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика» на официальном сайте ФНС России. Краснодарцы, уже имеющие доступ к личному кабинету, должны самостоятельно распечатать сформированные квитанции и оплатить их.

— Уплата имущественных налогов является обязанностью каждого гражданина. Собственникам, которые не заплатят налоги до 1 декабря, налоговая служба начислит пени за каждый день просрочки,— сказал Николай Лебедев.

Только в 2017 году в казну города поступило налогов на имущество в сумме более 2,5 млрд руб. В общем объеме собственных доходов бюджета доля имущественных налогов в настоящий момент составляет 17,6 процента.