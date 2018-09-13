Юлия Кудина: «Необычные дети компенсируют болезнь своей свободой»

«А сегодня будет живопись?» — спрашивает смешной белокурый мальчишка в очках Юлию Кудину. «Чуть попозже»,— отвечает художница, педагог и автор методик обучения техникам масляной живописи в духе Тициана и Рембрандта. Недавно Юлия вместе с мужем открыли необычный образовательно-творческий центр-галерею «Небо&Сова», где художественное образование построено по принципам инклюзивного, а творчество объединяет всех.

Учить детей-инвалидов… легко

Сама Юлия Кудина впервые взяла в руки кисти и палитру совсем юной, еще ее прабабушка занималась декоративно-прикладным искусством и живописью. После художественной школы получила среднее профессиональное образование в области дизайна, а потом — диплом художественно-графического факультета КубГУ. Училась и сама учила детвору — в частных школах живописи: технике письма маслом на протир, когда один слой краски проступает через другой, многослойным лессировкам и гиперграфике, когда мелкий рисунок карандашом занимает всё поле листа бумаги.

— В одной из школ, где я преподавала, несколько лет назад мы с коллегой-художником организовали благотворительный проект: учили живописи и рисунку детей-инвалидов — мальчишек и девчонок с ДЦП, синдромом Дауна, колясочников. Сначала я побаивалась: все-таки не зря в отношении ребят с ограниченными возможностями здоровья часто используют формулировку «особенные дети». Однако этот проект стал для меня огромным опытом познания не только детей с ограниченными возможностями, но и самой себя,— говорит Юлия Кудина.

Около года художница безвозмездно занималась живописью со школьниками и подростками, как принято сейчас говорить, с повышенными потребностями:

— Так я поняла, что неизвестно еще, что считать нормой — этих детей в колясках и не всегда владеющих своими руками, но с необыкновенным светом и огромным миром внутри, или общество, порой их не замечающее. Меня поразило то, насколько учить их было легко! Тяжелые заболевания у таких ребят компенсируются внутренней свободой,— добавляет Юлия, работы необычных воспитанников которой были показаны в Мосгордуме.

За восемь лет педагогического стажа в частных арт-школах (где-то охотно работали с детьми-инвалидами — где-то категорически отказывались) у Юлии Кудиной созрела идея: открыть многопрофильный клуб с творческим уклоном, где занятия были бы равно интересны для обычного дошколенка или школьника и ребенка с ограниченными возможностями в силу того, что это не скучные уроки с зубрежкой, а творческая игра, мастер-класс, приключение… Муж Юлину идею поддержал, а дальше события развивались стремительно: нашлось помещение, вокруг художницы сплотились педагоги с интереснейшими идеями — и в залы центра-галереи «Небо&Сова» по ул. Дзержинского, 26/1, пришли первые воспитанники — сегодня их уже за сотню...

Не делая различий

— Первый и единственный критерий отбора педагогов в «Небо&Сова» — любовь к детям. Если я вижу, что детишки после занятия не хотят расходиться или бегут к наставнику, как только он открывает дверь в центр, это тот, кого мы ищем. Для детей же у нас одно правило: никаких правил. Не то чтобы мы помогаем мальчишкам и девчонкам поставить с ног на голову центр и галерею, наоборот: мы лишь объясняем, что за каждым действием, хорошим или плохим, следует реакция на него, а право ребенка, обычного или с ограниченными возможностями здоровья,— выбирать, как поступать,— объясняет Юлия.

Чему учат в центре, где обычные детишки могут быть на равных с детворой с особенностями? Сама Юлия ведет уроки живописи, есть занятия академическим рисунком, актерским мастерством по системе Станиславского — с первым режиссером «Сочи-парка» Дмитрием Пасечником. Есть уроки английского языка, занятия практической психологией и с логопедом; есть краткий курс того, как стать фэшн-блогером, и мечта каждого родителя — творческая продленка. Все занятия — исключительно по авторским программам, чаще всего в форме мастер-классов или игр, и направлены они на одно: комплексное развитие личности.

— И здесь, если говорить об инклюзивном образовании — совместном обучении и воспитании обычных детей и ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, с педагогической точки зрения такое соседство неоценимо: дети с ранних лет учатся быть толерантными, заботиться о тех, кто слабее их. Не говоря уже о том, что творческое образование учит их иначе мыслить, расти людьми разносторонними, помогает тоньше чувствовать мир и служит своеобразным барьером от патовых ситуаций,— продолжает Юлия Кудина.

«Небо&Сова» — не только образовательно-творческий центр, который сейчас проходит процедуру лицензирования, и одна из первых в городе негосударственных художественных школ, где применяются принципы инклюзивного образования, это еще и галерея: сейчас здесь открыта персональная выставка ее основательницы Юлии Кудиной. Пейзажи со старинными улочками, вполне фламандские натюрморты с цветами и дарами моря написаны художницей, а часть работ — ее учениками: «Хотя с открытием центра „Небо&Сова” из-за всевозможных оргвопросов, что для творческого человека в диковинку, я стала писать меньше, зато есть возможность показать работы моих ребят».

— В галерее «Небо&Сова» будут экспонироваться как профессиональные художники, так и наши воспитанники, и, если всё сложится, как мы задумали, в том числе и ребята с ограниченными возможностями. Пока же мы готовим выставочный проект, в котором будут объединены живопись и театр: полотна в прямом смысле слова будут оживать благодаря актерам. Так что выставки у нас будут действами, далекими от шаблонов,— объясняет художница.

Досье «Кубани сегодня»

Юлия Кудина — участница межрегионального профессионального конкурса «Биеннале-2011», зональной выставки Союза художников РФ «Юг России-2012», выставки к двадцатилетию побратимства Краснодара и Карлсруэ и др. Победительница XVII Международного фестиваля молодых талантов «Хрустальная магнолия» в Лас-Вегасе. Член Союза художников Кубани и Международной федерации художников ЮНЕСКО.

Кстати

— Формат образовательно-творческого центра «Небо&Сова» с галереей, где дети разных возрастов и с разными особенностями на равных обучаются искусству, неожиданно для меня оказался интересен как бизнес-проект: с предложением по франшизе ко мне обращались из Сочи и Новороссийска, но я считаю, что принципы работы существующего меньше года центра еще предстоит донастроить до безотказной работы,— считает Юлия Кудина.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото Максима ТИШИНА