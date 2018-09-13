Пьеса превращается…

Три дня в краснодарском «Одном театре» проходил театральный эксперимент «Лаборатория-читка».

Как это обычно бывает на подобных лабораториях, режиссеры и актеры работают над пьесой в очень сжатые сроки — создают некий первоначальный эскиз будущего спектакля. Его показывают коллегам и подготовленным зрителям. Такой формат освоения новых, часто нестандартных, драматургических текстов — с целью понять, насколько они сценичны и будут ли хорошо восприниматься публикой, в последние годы стал не то чтобы очень популярным в театральной среде, но охотней, чем раньше, используемым.

Для зрителей же эта форма очень даже привлекательна. Ведь им предоставляется возможность, так сказать, поучаствовать непосредственно в творческом процессе, увидеть, как пьеса начинает превращаться в спектакль, высказать свое мнение об увиденном и даже проголосовать, стоит или нет включать спектакль по прочитанной в рамках лаборатории пьесе в репертуар театра.

Для «Лаборатории-читки» в «Одном театре» было избрано три пьесы известных современных российских драматургов, чьи произведения уже ставятся и на столичных подмостках, и в провинции.

В первый день лабораторного марафона (в который, кстати, в «Одном театре» царил аншлаг) была представлена пьеса Ивана Вырыпаева «Иллюзии». Кто-то может определить ее жанр как мелодраму, кто-то — как комедию. Но явно можно отметить, слушая историю про любовный четырехугольник, что это филигранное доведение до абсурда вываливаемой на зрителей информации про то, кто кого любил и почему сделал или не сделал тот или иной выбор в своей жизни… Читающие пьесу актеры Арсений Фогелев (он является и режиссером эскиза спектакля), Татьяна Башкова, Виталий Борисов и Юлия Романцова делают это уникально точно. Нереальность того, о чем говорится в пьесе, просто зашкаливает. Довольно-таки специфическая языковая стилистика Ивана Вырыпаева почему-то раздражает. Пьеса может кем-то восприниматься с трудом еще и потому, что, какое бы утверждение ни было бы сделано одним персонажем пьесы, в последующем другой обязательно озвучит опровержение на него. Так что к концу истории, проследив за всеми поворотами сюжета, уже и неважно становится, кто из героев искренен, а кто так просто — что-то придумывает про любовь, себя и жизнь со второй половинкой. «Иллюзии», так наглядно представленные в рамках читки, вызвали бурное зрительское обсуждение. Но все, кто принимал в нем участие, отметили замечательную актерскую игру. В итоге большинство зрителей проголосовало за то, чтобы спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева вошел в репертуарный лист «Одного театра».

Аппетит, как говорится, приходит во время процесса. И второй день театрального марафона подарил зрителям не менее гурманское угощение в виде читки пьесы Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой». Режиссер Артем Акатов и актеры Михаил Хмыз, Богдан Галась, Елизар Хавцев, Богдан Медведь и Дарья Женихова взялись опять же за авангардистскую вещь драматурга, чьи пьесы высоко сегодня оцениваются театральной критикой и, по мнению оных, содержат многие тенденции, которые будут только усиливаться в российской драматургии ближайшего будущего.

Казалось бы, обычное дело: к вам в дом приносит посылку курьер из службы доставки… А если он не один? Их трое, и у них одно имя на троих: Николай, Коля, Колян, и у каждого созвучная птичья фамилия. И такое ощущение, что это три возрастные ипостаси одного человека (а может, они и не люди вовсе?). Программисту Сереже, к которому являются «ангелы» службы доставки, приходится очень несладко. Он не понимает, почему они должны находиться у него в течение часа, зачем курьеры рассказывают ему всякие жуткие истории из своих рабочих будней, и вообще, не хотят ли они сделать чего криминального с ним самим… Казалось бы, бытовая комедийная ситуация, доведенная до абсурда, но смыслов при ее рассмотрении наберется очень много… И интерпретировать их можно по-разному… Как и фразу жены программиста Сережи, вынесенную в название пьесы. Ведь на самом деле она не то чтобы и вправду думает, что ее муж тупой, но что-то в этой сентенции все-таки задевает слух и заставляет задуматься о тайне супружеских взаимоотношений.

Зрители отдали должное режиссерским решениям Артема Акатова и убедительной читке актеров. Пьеса оставляет зрителю много вопросов, и этим она интригует, заставляет спорить подчас даже с самим собой. Увидевшие эскиз «Сережа очень тупой» проголосовали также большинством, что хотели бы увидеть в будущем спектакль по данной пьесе в театре.

В третий день, на десерт, была подана зрителям «Одного театра» «жесткая и ироничная антиутопия в русской глубинке, веселый боевик про слабоумие и отвагу в закрытой стране» — «Концлагеристы» Валерия Шергина. Пьеса, написанная учеником Николая Коляды семь лет назад, как будто одновременно рассказывает и о дне сегодняшнем, и о временах минувших. История — гротесковая, саркастическая, одновременно грустная и до невероятности смешная — перекликается своими смыслами и с «Затворником и Шестипалым» Пелевина, и с «Обителью» Прилепина, и с голливудскими фильмами в духе Тарантино, и еще бог знает с чем. Автор, Валерий Шергин, признавался, что он писал не о политике, а о свободе, о том, что разные люди могут вкладывать совершенно разный смысл в это понятие. Талантливо подобранный состав чтецов пьесы — режиссера Романа Бурдеева, актеров Евгения Женихова, Виталия Стеблецова, Михаила Золотарева, Анны Ерковой, Юлии Романцовой, Алексея Сухоручко, Филиппа Душина, Яна Новикова, Александра Техановича сделал последний вечер «Лаборатории-читки» незабываемым. Пожалуй, не припомнится, когда еще так много и часто происходящее на сцене вызывало искренний смех и зашкаливающие эмоции. Зрители по окончании читки бурно выражали свои эмоции и, как и в предыдущие два дня, проголосовали за то, чтобы «Концлагеристы» стали частью репертуара «Одного театра».

На самом деле пока непонятно, какой из спектаклей впоследствии можно будет увидеть в стенах «Одного театра» и есть ли вероятность насладиться в будущем всеми тремя. Но то, что «Лаборатория-читка» стала ярчайшим событием театральной жизни этого года, сомнению не подлежит. Один из отцов-основателей «Одного театра» Арсений Фогелев пообещал, что в ближайшем будущем, через пару месяцев, эксперимент повторится уже с другими пьесами. Так что зрителям стоит следить за афишей и не пропустить необычное и интереснейшее событие, каковым является «Лаборатория-читка».

Марина ВЛАДИМИРОВА

Фото Юрия КОРЧАГИНА, а также vk.com/odin_teatr