Николай Долуда: «Система казачьего образования должна начинаться с детского сада»

Об этом говорил атаман Кубанского казачьего войска на недавней встрече с учениками казачьей школы №43 станицы Холмской Абинского района. Дети встретили войскового атамана на школьном дворе песней, караваем и наливными яблоками.

Казачьих классов вдвое больше

Статус казачьего образовательного учреждения школе присвоен девять лет назад. За последний год, с тех пор, как директором стала Светлана Кануникова, казачьих классов здесь стало вдвое больше. В прошлом году их было пятнадцать, а к сентябрю нынешнего стало двадцать девять, и обучается в них почти семьсот юных казачат.

— В этом году к нам пришли девяносто первоклашек, сформировано еще четыре первых класса,— рассказала директор школы Светлана Кануникова. — Я очень рада, что дети пришли к нам из казачьих детсадовских групп. Это говорит о том, что есть преемственность в системе казачьего образования.

Патриотами не рождаются

В фойе школы долгожданного гостя встретили малыши детского сада в народных костюмах. Они спели песни о том, как хорошо живется на Кубани, в нашем благодатном крае, о том, что они казаки и за Родину будут стоять горой! Казалось бы, такие малютки — что бы они еще понимали?! Но пели с очень осмысленным и серьезным видом, чем и растрогали атамана. Николай Александрович крепко обнял деток и много говорил в их адрес добрых слов, а те прижались к нему и, казалось, затаили дыхание от такой неожиданно представившейся им радости!

— Эти дети необычные! Всё, что они слышат с детсадовского возраста и по одиннадцатый класс об истории, культуре кубанского казачества, о героическом прошлом наших предков, о казачьем укладе жизни, обязательно отложится в их сознании и поможет в будущем выбрать правильные жизненные ориентиры, уважать старших, помогать младшим, быть ответственными, дисциплинированными и любить Родину,— убежден Николай Долуда. — Такой выстроенной системы казачьего образования, как у нас, на Кубани, поверьте, нет нигде больше в России. Она берет начало с младшего возраста, с детского сада, и тогда прочная нить казачьей культуры никогда не прервется!

В честь почетного гостя

В честь приезда атамана во дворе школы прошла торжественная линейка. Она началась с выноса флагов России, Кубани и исполнения гимна. Обратившись к ученикам, их родителям, педагогам, атаманам первичных казачьих обществ и наставникам казачьих классов, Николай Долуда рассказал о зарождении казачества на нашей земле, о современной жизни Кубанского казачьего войска, о том, что на сегодняшний день сделано для развития региона, сохранения культуры и традиций предков. И, конечно, не обошлось без подарков. Атаман привез ребятам радиомикрофоны, футбольные, волейбольные мячи, ценные подарки, поблагодарил педагогов за их каждодневный труд. Директору школы Светлане Кануниковой вручил атаманские наручные часы и добавил:

— Если бы все так выполняли свою работу, любили детей и переживали за них, как вы, Светлана Викторовна, казачье образование вышло бы на новый уровень. Вы настоящий патриот своей Родины, благодаря вашему труду школа просто пропитана казачьим духом, все до единого носят казачью форму и ни у кого нет в глазах безразличия — ни у педагогов, ни у детей,— отметил войсковой атаман. — Вы смогли выстроить работу так, что школа живет как одна большая и дружная семья. Это очень здорово!

После линейки для почетного гостя провели экскурсию по школе. Ребята показали гончарный класс и творческие мастерские, рассказали, что они углубленно изучают традиции и историю казачества, быт казаков и основу православной культуры. Всё это помогло им ответить на вопросы атамана без запинки!

Потом начался концерт в актовом зале. Были исполнены любимые песни Николая Долуды «Офицеры», «Ах, судьба моя, судьба» и другие. Ребята подготовили подарки, сделанные своими руками.

С надеждой на новую встречу

Но так не хотелось прощаться с Николаем Александровичем ни детям, ни педагогам, ни родителям, ни жителям Холмской, которые тоже пришли на встречу с батькой-атаманом. Они задавали вопросы, делились впечатлениями о жизни и приглашали почетного гостя приезжать еще и еще.

— С одной стороны, всегда найдется, о чем поговорить с руководителем такого ранга, а во-вторых, какой заряд энергии получаешь после встречи с человеком, который своим трудом, силой воли и неиссякаемой энергией пишет современную летопись не только кубанского казачества, но и России в целом,— говорили люди.

Александра ЩЕРБАКОВА