Битва титанов на рынке электроэнергетики Краснодарского края завершена

Напомним: в 2017 году в Краснодарское УФАС России массово начали поступать заявления сетевой организации АО «НЭСК-электросети» на действия ПАО «Кубаньэнерго» по причине отказа в принятии заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям. В свою очередь подача заявок со стороны АО «НЭСК-электросети» была обусловлена обращениями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих намерение подключить свои объекты к электрическим сетям. АО «НЭСК-электросети», имея дефицит мощности на своих объектах, обращалось в адрес ПАО «Кубаньэнерго» с соответствующими заявками, на что со стороны ПАО «Кубаньэнерго» был получен отказ. Отказ мотивирован однократностью подачи заявок, а также в возможности по их рассмотрению по окончании процедуры технологического присоединения по предыдущим заявкам.

Двадцатого октября 2017 года Краснодарское УФАС России привлекло ПАО «Кубаньэнерго» к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 600 тысяч рублей за нарушение Правил технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 (далее — Правила №861).

Административное правонарушение выразилось в нарушении порядка рассмотрения заявки АО «НЭСК-электросети» согласно п. 15, 30.1 Правил №861.

ПАО «Кубаньэнерго» оспорило постановление от 20.10.2017 по делу №406А/2017 в судебном порядке.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 12.03.2018 по делу №А32-48994/2017 оставлено в силе постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2018.

ПАО «Кубаньэнерго» оспорило решение Арбитражного суда Краснодарского края от 12.03.2018 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2018 по делу №А32-48994/2017 в кассационном порядке.

Шестого сентября 2018 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал ПАО «Кубаньэнерго» в удовлетворении кассационной жалобы на решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции по делу №А32-48994/2017, подтвердив законность и обоснованность постановления Краснодарского УФАС России от 20.10.2017 по делу №406А/2017.

Пресс-служба Краснодарского УФАС России