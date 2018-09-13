Новенький БМВ Х-6 оказался под арестом

В Горячем Ключе очередной должник лишился автомобиля. Из-за того что он не выполнил обязательства по предварительной оплате по договору на сумму 2 миллиона рублей, представители закона наложили арест на принадлежащий мужчине на праве собственности БМВ Х-6 2017-го года выпуска.

Теперь перед неплательщиком стал выбор: либо погасить сумму задолженности в полном объеме, либо лишиться средства передвижения. Если долг не будет оплачен в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации, автотранспортное средство изымут и передадут на реализацию, средства от которой поступят в счет погашения долга.

Взыскание задолженностей по кредитным платежам является одним из основных направлений работы судебных приставов, поскольку банковские кредиты в последнее время пользуются значительной популярностью. Жители края охотно их оформляют, однако процесс выплат проходит с гораздо меньшим энтузиазмом, и нередко финалом кредитных историй становится появление на пороге должников судебных приставов-исполнителей.