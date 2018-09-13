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СЮЖЕТ ДНЯ

Опрос по алиментам

Четверг, 13 сентября 2018 09:13
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Весь сентябрь Федеральная служба судебных приставов проводит на своем официальном сайте (http://fssprus.ru) опрос граждан, являющихся взыскателями алиментов. Гражданам предлагается оставить свои предложения, позволяющие улучшить работу судебных приставов-исполнителей по исполнению производств о взыскании алиментов, на сайте Службы, где размещено всплывающее диалоговое окно с информацией о проведении опроса.
Все предложения граждан ФССП России будут рассмотрены, а по итогам их анализа приняты решения по совершенствованию деятельности судебных приставов по взысканию алиментных платежей.

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