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Выборы в сентябре: первое предупреждение

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Выборы в сентябре: первое предупреждение

Перед выборами всю страну сотрясали митинги против пенсионной реформы, казалось, свое возмущение народ должен был выразить на избирательных участках. Но этого не произошло. Только не потому, что россияне вдруг согласились с тем, что готовы работать до гроба, нет. Низкая явка избирателей свидетельствует о том, что люди не верят власти. А это – тенденция опасная, так как за митингами, которые собирают 500, 1000 и даже 5000 человек, могут прийти масштабные акции протеста, способные смести все на своём пути.

Народ трясёт. И тому есть причина. Власть перекладывает ответственность за провал экономической политики на простых граждан, которые и раньше особо не шиковали, иначе бы материнский капитал не воспринимался бы как подарок небес. Вместо того, чтобы помочь малому бизнесу, гайки закручиваются ещё туже: кредиты даются на кабальных условиях, а о расширении собственного дела не может быть и речи. При этом по кошельку бьет рост цен на бензин, повышение НДС, падение национальной валюты. Все это – экономические факты, и понятно, почему на митингах народ требует у президента отставки Набиуллиной, Мишустина, Дроздова.

Как заявил в своем недавнем интервью советник президента академик Сергей Глазьев:

«Денежные власти находятся в плену самых нелепых догм, которые навязываются вашингтонскими финансовыми организациями туземцам, чтобы лишить их возможности самостоятельного развития… В данном случае простота не просто хуже воровства, а самоубийственная политика».

Также досталось и региональным лидерам, которые, пожалуй, оказались в худшем положении, так как «отвечали» за чужие грехи. Об этом говорит и член Совета Федерации РФ, ярославский экс-губернатор Анатолий Лисицын:

– Нужно четко видеть связь между социальными проблемами, а главная – это пенсионная реформа и явкой избирателя. Ведь «Единая Россия» не смогла исполнить в предвыборный период одну из функций партий власти – донести до населения смысл экономических решений власти. При всех недостатках «Единой России», в этом случае, я не возлагал бы всю ответственность на партию. Для региональных отделений пенсионная реформа Правительства стала точно такой же неожиданностью, как и для населения.

Единороссы на местах не имели возможность включить этот вопрос в свою предвыборную повестку. Экономисты из правительства не посчитались и с этими обстоятельствами. А коммунисты смогли оперативно сыграть на этой проблеме. Результат? Например, в Ярославской Думе партия власти лишилась 8-ми депутатских мест. Это серьезный сигнал для власти.

Вместе с тем народ пока не ассоциирует провалы в экономической политике с именем президента, однако его рейтинг значительно упал и сейчас, по данным социологов, находится на уровне 2014 года.

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