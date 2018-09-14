Прививочная компания: старт дан

В Краснодарском крае началась прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщил журналистам глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— Как и в прошлые годы, вакцинацию мы начали заблаговременно, до сезона простуд. Это позволяет провести ее максимально эффективно, охватить большое количество людей. Ежегодно прививку от гриппа делает около трех миллионов человек — порядка половины всех жителей края,— сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Кубань — один из регионов-лидеров по масштабам вакцинации от гриппа.

— Мы в тройке лидеров по проведению прививочной кампании в России — как результат эпидемический порог в регионе не превышается уже несколько лет,— подчеркнул он.

Отметим, что охват профилактическими прививками против гриппа за несколько лет значительно увеличился. Если в эпидсезоне 2011—2012 годов было привито 35 процентов населения, то в предстоящем планируется привить не менее 47 процентов. Это позволит создать так называемую иммунную прослойку, которая станет барьером для распространения инфекции.