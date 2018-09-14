Инновационное оборудование — детям

На оснащение Новолеушковской школы-интерната Павловского района, в которой обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, направлено около 4 млн рублей из бюджета региона.

Аналогов этому учреждению сегодня в России нет. С 2014 года функционирует два структурных подразделения интерната: школа с основным образованием и группы с профессиональным обучением. Здесь готовят по таким специальностям, как швея, каменщик, вышивальщица, столяр, социальный работник, виноградарь, рабочий зеленого хозяйства, плиточник-облицовщик, штукатур.

Воспитанники учреждения получили комплекты для проведения исследований по микробиологии, школьную метеостанцию, мини-экспресс-лабораторию, 3D-принтеры, токарно-фрезерный станок с числовым программным управлением, интерактивную светозвуковую панель, интерактивную песочницу, специализированный программно-технический комплекс Multimind, робототехнику и т. д.

Электронные конструкторы, наборы по робототехнике начального и базового уровней, образовательные наборы электрокомпонентов являются мощным образовательным средством для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для будущих социальных работников приобретен тренажер-манекен пострадавшего, на котором они отрабатывают приемы сердечно-легочной реанимации.

Также для учащихся с задержкой развития установлен образовательно-игровой комплекс, улучшающий воображение, социальные навыки, координацию движения, мышление, зрительную и слуховую память.