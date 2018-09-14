К отопительному сезону готовность номер один

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание о готовности жилищно-коммунального комплекса края к отопительному сезону 2018—2019 годов.

Всего в текущем году на мероприятия по обеспечению работы систем тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения в осенне-зимний период из различных источников выделено порядка 4,6 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда рублей направлено на организацию бесперебойного теплоснабжения.

— На завершение всех работ остается три недели: 1 октября система ЖКХ края должна быть полностью готова к зиме. В текущем году на эти цели выделено почти на двести миллионов больше, чем в прошлом. Это деньги в том числе на замену оборудования, модернизацию котельных, замену тепловых сетей,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского, более 92 процентов объектов теплоснабжения уже полностью готово к работе. В этом году будут полностью модернизированы 42 котельные, что на одиннадцать больше, чем в прошлом. При этом ремонтные работы 19 объектов проводились за частные деньги. Вениамин Кондратьев напомнил, что к 2020 году этот показатель необходимо увеличить до 80 котельных в год.

— Иначе мы так и будем сидеть на старых сетях, нести огромные потери тепла и при этом поднимать тарифы. В вопросе привлечения инвестиций многое зависит от позиции глав муниципалитетов,— акцентировал губернатор.

В качестве примера он привел Павловский район, где за несколько лет инвестор модернизировал 22 котельные, еще одна будет завершена к концу года. Этот же инвестор зашел в Крыловский и Брюховецкий районы. В планах в течение четырех лет полностью модернизировать котельные этих территорий.

— Работа с инвесторами вышла на новый уровень. И новый уровень дивидендов огромен. Муниципалитеты перестраиваются, учатся работать с бизнесом,— сказал Вениамин Кондратьев.