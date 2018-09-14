Разумный подход к земле и растениям

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка принял участие в открытии Х Международной научно-практической конференции по органическому земледелию в Краснодаре.

На мероприятии также присутствовали вице-спикер ЗСК, ректор КубГАУ Александр Трубилин и министр сельского хозяйства региона Федор Дерека. В целом конференция собрала порядка 350 участников: ученых ведущих исследовательских институтов России, представителей отраслевых ведомств и сельхозпроизводителей.

Андрей Коробка поприветствовал участников конференции от имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и отметил, что органическому земледелию на Кубани отводится особая роль. Необходимость его развития отражена и в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года.

— В перспективе до 2030 года перед агропромышленным комплексом края стоит задача производства экологизированной сельхозпродукции. И сейчас нужно понимать, какие методы, какие процессы будут работать для ее решения. База у нас уже есть: это те фермеры и сельхозпредприятия, которые производят продукцию по всем необходимым стандартам, имеют соответствующие сертификаты. Они не только поставляют продукцию по стране, но и осваивают зарубежные рынки. Поэтому уверен: Краснодарский край должен быть лидером в России по развитию органического сельского хозяйства,— сказал вице-губернатор.

Андрей Коробка добавил, что для динамичного развития этого направления предстоит решить ряд проблем, в том числе защитить экопродукцию от подделок.

— Культура потребления меняется. Натуральные, экологически чистые продукты сейчас в приоритете у людей, потому что от этого напрямую зависит здоровье. Они ищут их и готовы покупать даже за более высокую цену. Но нередко сталкиваются с фальсификатом. Над защитой таких продуктов нам предстоит работать, особенно если мы говорим о производстве в больших масштабах,— подчеркнул замглавы региона.

Он также напомнил, что в России принят федеральный закон об органической продукции. Нормативный акт вступает в силу в 2020 году, закон позволит контролировать и защищать экопроизводство от подделок.

В свою очередь Александр Трубилин в своем выступлении отметил, что сегодня аграрный университет работает над созданием центра органического сельского хозяйства.

— Первые шаги в этом плане мы уже сделали. У нас есть серьезные наработки, есть опыт, соответствующее лабораторное оборудование и, самое главное, молодые кадры, которые будут реализовывать все идеи и исследования. Конечно, важно, чтобы и ученые подключились к этой работе,— отметил Александр Трубилин.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, в ходе конференции прозвучали доклады ученых по теме развития органического земледелия в России, обсуждались основные проблемы отрасли. Участники мероприятия ознакомились с достижениями отечественного экопроизводства, пообщались с производителями органической продукции.