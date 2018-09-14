Сельским школьникам — качественное образование

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в ходе рабочего визита посетила новый корпус начальной школы в станице Северской. Она оценила созданные в образовательном учреждении условия, а также обсудила с педагогами возможности для обучения и всестороннего развития детей.

В новом здании школы №43 станицы Северской учатся первые — седьмые классы, всего около четырехсот детей. С открытием корпуса все учащиеся стали заниматься в первую смену. По словам заместителя главы региона, это позволит расширить возможности для дополнительного обучения детей.

— В школах должны быть педагоги дополнительного образования, которые будут выявлять таланты. Особенно это касается новых учреждений, где есть все ресурсы, чтобы развивать детей, давать им качественную подготовку,— сказала Анна Минькова.

Она отметила, что сейчас, например, большой интерес у ребят вызывает робототехника. Как сообщила директор школы Татьяна Адвахова, уже заказан большой робототехнический комплекс, найден педагог и скоро откроется соответствующий кружок. Кроме того, в этом году принят хореограф, появится радиотехнический кружок.

Также вице-губернатор обсудила с педагогами вопросы профильного образования в школах. Сейчас в учебном заведении в Северской в девятых классах осуществляется предпрофильная, а в 10—11-х классах — профильная подготовка старшеклассников по социально-экономическому и химико-биологическому направлениям. Анна Минькова согласилась, что эти направления перспективны, но, поскольку школа сельская, необходим и аграрный профиль хотя бы в одном классе. Татьяна Адвахова пообещала рассмотреть этот вопрос: при учебном заведении уже открыты две теплицы.

В новом корпусе начальной школы двадцать два современных учебных кабинета. В каждом из них есть интерактивная доска с проектором, телевизор, документ-камера, компьютер для учителя. Также имеется библиотека с читальным залом и медиатекой, актовый зал на 120 мест, столовая на двести мест, медицинский кабинет, актовый и спортивный залы, большая студия танцев, игровая комната. Анна Минькова осмотрела их и сказала, что этой сельской школе могут позавидовать многие городские.

Всего в строительство и оборудование нового корпуса вложено 313,1 млн рублей из краевого бюджета по программам «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» и «Развитие образования».

Напомним: 1 сентября на Кубани открылось пять новых школ. Еще столько же будет сдано до конца текущего года: два блока начальных классов в Краснодаре и по одному в Армавире, Новороссийске и Славянске-на-Кубани. Всего в регионе появится более 8,5 тысячи школьных мест. В 2019 году планируется строительство и реконструкция еще девяти учебных заведений.