Маленькая страна интересных изобретений

Сегодня в краевом центре первый день работы Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», на котором демонстрируются интересные разработки молодых изобретателей Южного федерального округа. Образно говоря, выставочный центр «Экспоград Юг» на несколько лет становится маленькой страной интересных изобретений.

А накануне мероприятия руководитель Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов рассказал на пресс-конференции для представителей печатных и электронных СМИ о подготовке к фестивалю и поддержке на Кубани инновационных проектов молодежи.

— Это большая честь — проводить фестиваль «От винта!» в нашем регионе, и мы благодарны его организаторам и Министерству промышленности и торговли РФ, которое является куратором мероприятия на протяжении всего времени его проведения,— сказал вице-губернатор. — Безусловно, фестиваль способствует формированию молодых кадров в области технических специальностей. Это входит в реализацию стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, который обозначил президент РФ Владимир Путин.

Стоит задача до конца 2019 года завершить его реализацию во всех регионах. А Краснодарский край вошел в число пилотных субъектов страны, где стандарт реализован и идет работа по вовлечению молодежи в наукоемкие, технические специальности.

Сегодня в нашем крае, как и по всей России, новый этап индустриализации, и вопросы формирования кадровой политики стоят остро. Мы привыкли, что вузы выпускают много специалистов в области финансов, юриспруденции, экономики. Но ведь нашим промышленным предприятиям не хватает технических кадров, и такой фестиваль, как «От винта!», закладывает основу для формирования технических кадров.

Мы даем нашим промышленным предприятиям возможность представлять свою инновационную продукцию, которую они разрабатывают. Это оборонное предприятие «Каскад», Южный завод тяжелого станкостроения (бывший завод им. Седина), компрессорный завод. К участию в мероприятии привлекли Инжиниринговый центр Кубанского государственного технологического университета, который является одним из лидеров в России по проектированию и производству пищевого оборудования. Тем более глава края говорит о создании собственного производства по переработке всей продукции, выращиваемой и производимой на Кубани.

Все проекты, представленные на фестивале «От винта!», дают импульс развитию промышленности, и Краснодар на время его проведения становится центром притяжения молодых новаторов в технической области, помогая им далее развивать свои проекты.

Иван Куликов рассказал и о том, что есть наработки и конструкторская документация, которая сегодня реализуется в рамках восстановленного и работающего станкостроительного завода в Краснодаре, ранее носившего название имени Седина. В свое время это было огромное предприятие, которое выпускало более тысячи станков в год и поставляло их почти в шестьдесят стран мира.

По поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева удалось восстановить производство. Может быть, не в прежних объемах, но те наработки, которые были подготовлены в прошлые годы, в настоящее время в полной мере реализуются на станкостроительном заводе.

В свою очередь руководитель дирекции Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» Сергей Гузев уточнил, что фестиваль проводится с 2005 года и есть результаты профориентационной работы среди молодежи. Его цель — помочь ей развиваться в творческом плане и затем успешно реализовывать свои проекты. Что касается фестиваля в Краснодаре, то это пилотный проект, который впервые объединил на одной выставочной площадке столько субъектов России.

— При его организации мы отталкиваемся от интересов молодежи, которая может участвовать в тех или иных технических разработках,— сказал Сергей Гузев. — Фестиваль «От винта!» — интересное мероприятие, которое насыщено различными событиями. Для молодых изобретателей это самый короткий путь в плане внедрения своих проектов в производство. Молодые люди могут показать свои разработки, найти партнеров для их применения на предприятиях. Лучшие из участников затем будут демонстрировать свои изобретения на международных фестивалях.

О значимости Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» в жизни юных изобретателей рассказал и директор ГБУ ДО КК «Центр детского и юношеского технического творчества» Владимир Щебетун:

— Это путевка в жизнь для юных изобретателей, которые увлечены своим любимым делом. В настоящее время в крае 63 многопрофильных учреждения, а всего в систему дополнительного образования пришло более 17 тысяч детей. В этом фестивале участвуют ребята из всех муниципальных образований нашего региона, которые представляют на своей площадке двадцать проектов,— подчеркнул Владимир Щебетун.

Несомненно, проведение фестиваля в Краснодаре — это событие. Проекты самые разные, но все интересные. Это судостроение, авиастроение, ракетостроение. В частности, Волгоград представляет проект по очистке водоемов от нефтепродуктов. Есть даже разработка по разведению больших креветок. Инновационный проект, не имеющий аналогов в России.

Как заметила программный директор Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» Ольга Ефремова, его программа включает не только показ разработок юных изобретателей и демонстрацию их в работе, но и шестьдесят мастер-классов, начиная от молекулярного приготовления мороженого и заканчивая сборкой робототехники.

Для участников и гостей фестиваля подготовлена интересная программа, включающая открытые лекции, презентации предприятий и… Впрочем, всё надо увидеть своими глазами в выставочном центре «Экспоград Юг», чтобы понять, насколько много увлеченных ребят творят, выдумывают, пробуют, причем успешно, удивляя всех своей изобретательностью.

Михаил МУСАЕВ