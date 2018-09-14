Вице-губернаторы Краснодарского края Анна Минькова и Игорь Галась провели совещание по вопросу строительства школ и детских садов в регионе. В мероприятии приняли участие представители профильных министерств, а также муниципалитетов, для которых тема создания дополнительных мест в образовательных учреждениях наиболее актуальна.

— Чтобы полностью закрыть проблему с нехваткой школ в крае, построить новые детские сады, требуются десятки миллиардов рублей. Поэтому нам придется расставлять приоритеты. Есть ряд городов и районов, где этот вопрос назрел очень давно и его нужно решать активнее,— акцентировала Анна Минькова.

В первую очередь речь идет о Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе, Армавире, Кореновском, Динском и Абинском районах. Анна Минькова напомнила, что 1 сентября в крае открылось пять новых школ, еще столько же начнет работу до конца года.

В 2018—2019 годах планируется создать 3040 новых мест в детских садах благодаря строительству и приобретению 14 дошкольных организаций и одной пристройки в восьми муниципалитетах.

В свою очередь Игорь Галась подчеркнул, что в последние годы проведена перезагрузка бюджета, изыскиваются все возможности для интенсивного строительства школ и детсадов с учетом прироста населения.

— Для финансового блока администрации края финансирование образования в приоритете, потому что, если мы не переформатируем его, не сделаем современным, не обеспечим качество подготовки наших ребят, говорить о прорыве, социально-экономическом развитии страны нам не придется,— сказал вице-губернатор.

По его словам, с учетом корректировок, которые будут вноситься на сентябрьской сессии ЗСК, всего на строительство, реконструкцию и приобретение школ и детских садов на Кубани в 2018 году планируется направить более 6,5 миллиарда рублей. Из них на школы — около 5,5 миллиарда рублей, на детские сады — более одного миллиарда рублей.

— В том числе более пяти миллиардов рублей будет направлено из краевого бюджета. Наша задача на ближайшую трехлетку — сумму не снижать,— отметил Игорь Галась.