Все прошло на должном уровне

Председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественного штаба по контролю за выборами в крае Андрей Зайцев принял участие в пресс-конференции ТАСС по итогам единого дня голосования.

Главной темой стали результаты общественного мониторинга на выборах 9 сентября 2018 года. Андрей Зайцев рассказал об опыте работы регионального объединенного штаба общественного наблюдения на выборах.

— Мы совместно с избиркомом наладили обучение наблюдателей, и это сняло многие вопросы,— подчеркнул Андрей Зайцев. — Серьезных нарушений на территории Краснодарского края не зафиксировано.