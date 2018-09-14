Киргизия начинает и выигрывает

На прошлой неделе на Летней эстраде Анапы раздал свои награды XXVII Открытый кинофестиваль «Киношок» — скромный, но гордый киносмотр кинематографии стран Таможенного союза ЕАЭС. Его Гран-при «Золотая лоза» вместе с призом за лучший сценарий увезла в Бишкек картина «Мунабия» киргизского режиссера Таалайбека Кулмендеева — история ориентальных Ромео и Джульетты.

Ближе к звездам

С тех пор, как «Киношок» переместился из домашней и удаленной от центра «Феи-2» в респектабельный SunmarInn, у курортников куда как меньше шансов увидеть загорающих на песочке артистов. Зато повезло гостям отеля: где еще увидишь в плавающую в бассейне звезду «Улиц разбитых фонарей» Александра Половцева, услышишь рассказ о походе на рынок от сидящей за соседним столиком Галины Бокашевской, чья звезда когда-то зажглась на «Киношоке» с фильмом «Тоталитарный роман», или встретишь вернувшихся из музея «Горгиппия» или усадьбы винодела Яниса Каракезиди киношников?

Медийные лица — то, чем много лет балует широкого зрителя «Киношок», и в этом году недостатка в них не было: если на открытии блистали с музыкальными и поэтическими номерами Наталья Бочкарева и Алика Смехова, Максим Аверин, председатель жюри детского конкурса «КиноМалышок» Юрий Чернов и Рустам Сагдуллаев, то главными звездами церемонии закрытия оказались певшие Ирина Муравьева, Евгений Дятлов (его дуэт с юной солисткой анапского коллектива эстрадной песни «Акварель», обладательницей «золота» XVII Дельфийских игр Софьей Бейман оказался необычайно трогательным), глава жюри короткометражного конкурса Александр Галибин (его прекрасную форму коллега из короткометражного жюри Ольга Кабо воспела в «Инстаграме») и Алена Хмельницкая.

В этом году впервые в рамках «Киношока» мастер-класс для анапских ребятишек провел якутский художник Семен Луканси, а снявший «Русалку» и «След» оператор, лауреат ТЭФИ Олег Кириченко приехал в гости к ребятишкам, отдыхающим в ВДЦ «Смена». Он рассказал им о своих первых съемках в качестве оператора-постановщика, которые случились в Анапе тринадцать лет назад, и представил свою новую работу — фильм из конкурсной программы детского кино «КиноМалышок» — «Яна + Янко» Наташи Меркуловой.

На приз меньше

Среди гостей «Киношока» в этом году был краснодарский режиссер Игорь Гаркушенко, чей анимационный фильм «Марапацуца» по мотивам картин Сергея Воржева был показан на семидесятом Каннском кинофестивале в программе ShortFilmCorner, а уже 15 сентября, в 11:15, покажет местный канал «Кубань-24». Другого краснодарца — киноведа, профессора КГИК Григория Гиберта вечерами можно было встретить в пресс-клубе: он был его модератором. К слову, киноведческо-критический пул фестиваля в этом году изрядно поредел, и потому на закрытии фестиваля не была вручена одна традиционная награда — приз Гильдии киноведов и кинокритиков «Слон». Зато в последний день фестиваля кинокритики и киножурналисты обсудили за круглым столом специфику национальных кинематографий и пути их сближения.

Если церемония открытия фестиваля прошла под знаком памяти — вспоминали ушедших за год деятелей искусства — от Станислава Говорухина до Михаила Державина, в канун 75-летия освобождения нашего края от немецко-фашистских захватчиков вспоминали не вернувшихся с войны кубанцев (свою лепту внесли ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница» и квартет «Адажио» Краснодарской филармонии им. Г. Пономаренко), то финал фестиваля вышел бравурным. Программу «Киношока» завершил показ спектакля «Кубанские казаки» Н. Погодина режиссера Кирилла Стрежнева и Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького.

На церемонии закрытия специальных дипломов за содействие и помощь в организации и проведении фестиваля были удостоены министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина и глава города-курорта Анапа Юрий Поляков. Шурочка в «Комиссарах» и колоритная хохлушка в «Ночи накануне Ивана Купалы» — актриса Лариса Кадочникова в этот вечер получила приз «Госпожа Удача» им. П. Луспекаева за честь и достоинство в профессии.

О чем снимали победители?

Гран-при «Золотая лоза» и приз за лучший сценарий присуждены фильму киргизского режиссера Таалайбека Кулмендеева «Мунабия», снятому по одноименной новелле писателя и соавтора сценария Казата Акматова. Это история киргизских Ромео и Джульетты — женатого ювелира и независимой, мудрой женщины, так и не ставших мужем и женой, но пронесших до смерти одного из них свои чувства.

Приз за лучшую режиссуру и приз аккредитованной прессы имени киноведа Ирины Шиловой (1936—2011) достался россиянину-дебютанту Алексею Шемесу за фильм «Дед», сюжет которого режиссеру подсказал… патологоанатом: главный герой Михалыч приходит в себя в морге ровно в тот момент, когда его хотят «разобрать» на органы. Исполнителю роли Михалыча Владимиру Толоконникову (1943—2017), всеми любимому Шарикову из «Собачьего сердца», посмертно был присужден приз за лучшую мужскую роль, его получал его сын Родион.

Фаворит критиков и главный конкурент «Мунабии» — еще одна киргизская картина «Ночная авария» режиссера Темир-Бека Бирназарова рассказывает о том, как старик сбивает безымянную красавицу на мотоцикле, когда мчится на нем отомстить своему обидчику. Вопреки прогнозам, она не получила режиссерской и сценарной наград, но увезла с собой приз за лучшую музыку — композитору Асылбеку Озубекову и награду за лучшую операторскую работу им. А. Княжинского Кабылжану Хамидову.

Кто еще награжден

Приз за лучшую женскую роль: Нарине Григорян, армянско-иранская лента «Ева», режиссер Анаит Абад;

главный приз конкурса короткометражного кино: российский фильм «Путешествие в Париж», режиссер Мария Полякова;

главный приз конкурса документальных фильмов: лента «Мастерская» петербургского режиссера Сергея Карандашова;

первое место в конкурсе телевизионных фильмов «ТВ-Шок»: российская картина «Приличная семья сдаст комнату», режиссер Елена Яковлева;

в конкурсе детского кино «КиноМалышок» главный приз получила российская картина «По совести» режиссера Евгения Сергеева, приз за лучшую мужскую роль — Артем Венгерович за фильм «Тум-Паби-Дум» белоруса Вячеслава Никифорова, приз за лучшую женскую роль — Дарья Чистякова за отечественную картину «Бегство рогатых викингов» Ильи Белостоцкого.

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

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