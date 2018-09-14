Коварная красота

Запуск воздушных шариков в небо давно стал непременным атрибутом различных праздников и событий: первых звонков, футбольных матчей, свадеб, концертов, фестивалей, корпоративных вечеринок. Понятное дело, что те, кто выпускает в небо яркие шарики, имеют самые лучшие намерения и даже не задумываются, что будет с ними дальше, когда они исчезнут из поля зрения.

Печальная идея

Веселые разноцветные шарики — это по сути дела коварные убийцы. Летать долго не будут, потому что лопнут и после этого снова вернутся на землю, но уже в виде мусора. Или могут быть съедены птицами, рыбами или животными, которые не знают, что это яд. По подсчетам экологов, воздушный шарик разлагается несколько лет и за это время может доставить немало неприятностей окружающей среде.

В 1986 году в американском городе Кливленд массовый запуск воздушных шаров привел к весьма трагическим последствиям. У группы энтузиастов родилась идея собрать деньги на пожертвования и заодно попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В чем же суть этой самой идеи? Запустить в небо порядка двух миллионов воздушных шаров. Компания — организатор мероприятия долго и скрупулезно готовилась к предстоящему событию, и, казалось бы, всё должно было состояться без печальных последствий. Двадцать седьмого сентября шары были выпущены в небо, как птички на волю, разве что шарики не щебетали и не щелкали клювами.

Полетели «голубки», но, столкнувшись с порывами холодного воздуха, начали терять высоту и опускаться на землю. В итоге они заполонили собой всё вокруг: дороги, тротуары, озера и поля штата Огайо. Но не все вернулись на землю. Часть еще продолжала «болтаться» в воздухе, представляя собой вполне вероятную опасность для самолетов и вертолетов. Причем в такой степени, что некоторые авиарейсы пришлось задержать или отменить. И количество дорожно-транспортных происшествий в тот день возросло, потому как шары мешали автомобильному движению.

Но и это еще не всё. Самое страшное последствие массового запуска воздушных шаров в Кливленде — это гибель двух рыбаков, которых береговая охрана не смогла вовремя спасти из-за обилия шаров, плавающих на воде и летающих над ней. Ими была покрыта вся поверхность озера, и ни о каком обзоре речь не шла. В итоге тела утонувших обнаружили лишь спустя два дня.

А кто подсчитал ущерб природе, нанесенный массовым запуском воздушных шариков? Сколько животных погибло в результате развлечения людей? Казалось бы, урок всем. Но всё равно люди продолжают развлекаться, запуская в небо шары на тех или иных мероприятиях. Даже с лампочками внутри, что очень опасно. Ведь шары переносят в себе светодиоды на батарейках, которые считаются токсичным мусором.

Опасен их полет

По мнению многих экологов, воздушные шарики негативно воздействуют на окружающую среду, загрязняя озера, моря и океаны. Это равносильно умышленному выбросу мусора в природу. Да, есть шары, считающиеся биоразлагаемыми или экологически чистыми. Но ведь и они распадаются не сразу, а в течение определенного времени, что делает их ничуть не лучше обычных шаров.

Трудно сказать, от чего чаще всего погибают обитатели водоемов. Причин много. Но вполне вероятно, что одной из причин гибели тех же рыб и тюленей являются воздушные шарики, которые сотнями запускаются в небо, а затем опускаются на водную поверхность. Их оборванные кусочки очень похожи на медуз и других существ, которых обитатели водоемов употребляют в пищу. Водоплавающие глотают остатки шариков и таким образом забивают свои пищеварительные тракты. Всё дело в том, что перевариваться они не могут, мешают приему пищи — таким образом обитатели водоемов обрекаются на медленную и мучительную смерть.

И птицы нередко могут пострадать от воздушных шариков, запутавшись в лентах, которые к ним прикреплены. Свисать такие ленты могут с кустов и веток деревьев, а также с линий электропередачи. В итоге пернатые погибают от удушья, тщетно пытаясь выбраться из ловушки. Кроме этого, они могут пасть жертвой проглатывания остатков воздушных шариков, как и обитатели водоемов.

Разумный подход

Надо сказать, что в развитых странах принимаются меры по уменьшению влияния воздушных шариков на окружающую среду. Еще два года назад вред животному миру и природе в целом побудил Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных США, а также местные отделения Национального Одюбоновского общества (некоммерческая экологическая организация) призвать людей прекратить пускать в небо воздушные шарики. В некоторых американских штатах даже прияли законы относительно их запуска. В частности, запрет на запуск воздушных шариков существует в Калифорнии, Коннектикуте, Флориде, Теннесси, Вирджинии.

В 2011 году в Евросоюзе воздушные шары попали под запрет в связи с новыми мерами безопасности. В европейских странах решили, что шарики не соответствуют новейшим нормативам детской безопасности. Если более конкретно, то детям моложе восьми лет запретили надувать воздушные шарики без наблюдения взрослых. Подросткам моложе четырнадцати лет — пользоваться надувными игрушками из-за опасения, что при надувании частички игрушки могут отскочить в горло ребенка и вызвать удушение, тем более при производстве шариков используются химические вещества.

В 2013 году воздушные шарики попали под запрет в Узбекистане. МВД внесло изделие в список запрещенных для использования в общественных местах, соответствующие дополнения внесли и в Правила пожарной безопасности для объектов с массовым пребыванием людей. А в прошлом году в Тюмени поступили по-другому: в преддверии 9 Мая во всех школах города в один день ученики выпустили порядка 88 тысяч (!) шариков. Как говорится, без комментариев.

В 2017 году инициативу директора местного отдела культуры запустить в небо над Бердском сотни воздушных шариков в день годовщины города местные жители поддержать отказались. Некоторые посчитали нерациональной трату денег, других возмутила идея загрязнения окружающей среды, тем более в Год экологии в России.

Также в прошлом году один из природоохранных фондов выступил с предложением запретить по всей Великобритании массовый запуск воздушных шариков во время различных праздничных мероприятий. Экологи установили, что доля латекса от сдувшихся шариков в общем объеме собираемого с побережий мусора возросла в полтора раза. Срок разложения латексных резиновых шариков — до четырех лет, из натурального латекса — до четырех месяцев, срок разложения капроновых веревок — около ста лет, а срок разложения веревок из полиэстера — свыше ста лет.

В этом году южно-сахалинская гимназия №3 из экологических соображений отказалась от запуска воздушных шариков в небо — и один из самых торжественных моментов вычеркнули из плана мероприятий по случаю окончания начальной школы. Причиной послужила рекомендация мэрии, которая получила письмо от экологов. Дело в том, что в Департамент образования Южно-Сахалинска поступило письмо от региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» с просьбой оказать содействие в том, чтобы образовательные учреждения отказались от традиции запуска в небо воздушных шариков во время праздничных мероприятий. В письме были подробно описаны последствия запуска шариков для птиц, животных и обитателей водоемов.

Экологи писали, что за последние десять лет количество сдувшихся воздушных шариков или их фрагментов, которые находятся на пляжах и прибрежных территориях, увеличилось в три раза. Животные, которые питаются медузами и кальмарами, иногда принимают за них обрывки шаров и затем погибают медленной смертью. Дельфины, киты, морские птицы, а также многие другие морские и сухопутные животные, включая буренок, овец и собак, пострадали от воздушных шариков, которые люди любят выпускать в небо по праздникам.

«Требуются годы, чтобы воздушные шары, даже так называемые биоразлагаемые, начали разлагаться. В течение этого времени бывшее украшение детского праздника присутствует в морской среде и убивает попадающихся на пути животных и птиц. Специалисты нередко обнаруживают непереваренную пищу в пищеводах погибших птиц. При этом преджелудок забит латексом. Фрагменты воздушных шаров блокируют пищевод — и птицы умирают от голода.

Мы уверены, если учителя объяснят детям, насколько губительными являются воздушные шары для морской среды и как важно беречь всё живое на нашей планете, они с пониманием отнесутся к отказу от их запуска в небо»,— говорится в письме «Экологической вахты Сахалина».

Обоснованная тревога

Руководство дальневосточных особо охраняемых природных территорий предложило ограничить акции с использованием воздушных шариков. С такой инициативой выступили руководители Кроноцкого (Камчатский край) и Магаданского заповедников, Национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае и ФГБУ «Заповедное Приамурье». По мнению руководства Кроноцкого заповедника, за время существования заповедника зафиксированы случаи травмирования и гибели тюленей, морских птиц в акватории и наземных млекопитающих в том числе в обрывках воздушных шаров и декоративных лент, которые приносит течением.

Как уточняет руководство ФГБУ «Заповедное Приамурье», за последние годы ситуация с запуском воздушных шариков в небо только усугубилась. На праздниках, которые проходят на улицах городов, ежегодно выпускаются в небо тысячи, сотни тысяч воздушных шариков по любому поводу. А ведь гелиевые шары способны улететь на расстояние почти более 80 километров от того места, где были выпущены. И нередко они попадают на охраняемые территории в виде мусора, где от него страдает всё живое.

Символичное, красивое и невинное на первый взгляд действие — выпускание в небо ярких воздушных шаров не такое уж безобидное. Именно так считает руководство государственного природного заповедника «Магаданский». Поэтому оно призвало организаторов мероприятий не использовать воздушные шарики. А для сплочения людей существует множество безопасных альтернатив: высадка деревьев, проведение субботников в лесу и на берегах рек и морей, что значительно улучшает экологическую обстановку в целом.

А вот мнение главы Минприроды России: «С ростом экологической сознательности пришло время пересмотреть некоторые на первый взгляд безобидные привычки. Важно, чтобы люди понимали, какой урон могут оказать наши действия. Казалось бы, речь о малой проблеме, но она со временем создает глобальную».

Запуск воздушных шариков в небо душит дикую природу. Сдувшиеся и лопнувшие, рано или поздно они становятся смертельным кормом для животных и обитателей водоемов. Также воздушные шарики формируют горы мусора и способствуют росту свалок.

Есть ли альтернатива запуску воздушных шариков, когда отмечаются важные даты или проходят фестивали? Назову некоторые из них. Мыльные пузыри — это гораздо веселее, зрелищнее и практически безопасно для природы. Можно посадить деревья или цветы, которые оставят после себя долгую память в виде аллей и клумб. Или вывесить флаги. Это будет куда экологичнее, чем запуск воздушных шариков.

Михаил МУСАЕВ