Чистое будущее — в чистом настоящем

Сегодня о проблемах защиты окружающей среды говорят по телевидению и радио, пишут в газетах и журналах. Но кто же первым начал говорить об этом? В том числе и писатели. Одним из главных защитников природы среди писателей девятнадцатого века был Антон Павлович Чехов. Достаточно вспомнить его пьесу «Дядя Ваня», где тема экологии звучит весьма отчетливо.

В уста доктора Астрова писатель вложил свое отношение к природе: «Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня. Ну, я допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и всё оттого, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо…»

Для воспитания экологической культуры у детей, в частности, можно использовать самые разнообразные методы. Но без чтения книг по экологии в любом случае не обойтись. Ведь книга — один из главных источников информации для ребенка. Обо всех изданиях, где поднимается тема бережного отношения к природе, рассказать невозможно, но вот на некоторых из них остановиться можно.

Например, книга под названием «Среди цветов. Рассказы старого садовника», которая является сочинением французского ученого Эмиля Дебо. Это современная версия старинной детской книги по ботанике, в которой текст и черно-белые иллюстрации оригинала издания 1895 года дополнены цветными иллюстрациями, фотографиями и подборкой живописи.

Книга по достоинству оценена еще более ста лет назад: в конце девятнадцатого века она была премирована Французской академией. А в русском переводе и обработке детской писательницы Анны Хвольсон одобрена российским Министерством просвещения, о чем есть соответствующие памятки на титульном листе издания. Это неудивительно, потому что задача научить ребенка любить и понимать окружающую его природу была актуальна во все времена, а сегодня она, как никогда, приобрела первостепенное значение.

«Среди цветов. Рассказы старого садовника» — это увлекательное повествование по ботанике для юных читателей, которым предстоит совершить много маленьких открытий: узнать, как из семян вырастает цветок или целое дерево, чем растения питаются и как они дышат, какие диковинки произрастают на нашей планете, а также ознакомиться с другими обитателями сада. Это птицы, пчелы, муравьи, светлячки.

Текст и иллюстрации оригинала получили обрамление в виде цветных рисунков из старинных атласов и современных фотографий. Именно поэтому все цветы, деревья, насекомые и животные, о которых рассказывает старый садовник, обрели на страницах книги свои «портреты». А пейзажи и жанровые картинки известных русских и зарубежных художников не только делают книгу красивой и яркой, но и знакомят юных читателей с замечательными образцами мировой живописи.

Еще одна книга — «Невидимые нити природы». У берегов Австралии истребили акул, после чего побережье стало раем для туристов. Но вслед за исчезновением грозных хищников размножились осьминоги — лакомство для акул. В свою очередь желанная добыча для осьминогов — лангусты — погибла.

Из подобных невидимых, но прочных нитей зависимости и сплетена живая нить природы, и, выдернув одну из них, мы рискуем разрушить всю ткань биологического сообщества. Ведь не секрет, что даже небольшие разрушения в природе могут вызвать цепную реакцию, которая приведет к оскудению нашей планеты.

Чтобы радость завтрашнего дня

Сумел ты ощутить,

Должна быть чистою земля

И небо чистым быть.

Ежегодно во всех сферах науки и техники происходит множество открытий, отследить которые не под силу не только детям, но и многим взрослым. Но дело в том, что каждое новое открытие влечет за собой определенные последствия для окружающей среды. Задумываемся ли мы о том, что происходит с мусором, который ежедневно выбрасываем? Куда едет мусоровоз и что случается с оберткой от шоколада после того, как мы выкидываем ее в урну? Чаще всего мы просто выбрасываем ненужные вещи, тем самым всё больше и больше загрязняя окружающую среду.

Но иногда мир можно изменить к лучшему, просто изменив свои привычки. Прочитав книгу «Мусорная революция: свалка о двух концах», юные читатели могут осознать масштабы всей мусорной проблемы в нашей стране и хоть как-то повлиять на ее решение. Станет ли после этого мир лучше? Несомненно.

Далеко ли можно уехать на бумажном велосипеде, как съесть на обед свою… ложку? И об этом в книге. Мало того, в ней рассказывается о том, как работает водоочистная станция, куда уходят пищевые отходы, как построить дом из переработанной бумаги, почему морковка полезнее гамбургера. Но главное — как избежать напрасной траты природных ресурсов и оградить окружающую среду от негативного воздействия на нее.

Более трети продуктов питания на нашей планете выбрасывается, и цифра эта ужасает. Речь идет не только о просроченных продуктах, выбрасываемых потребителями из своих холодильников. Нередко продукты портятся на складах во время хранения, и магазины, естественно, не берут у производителей потерявшие свой товарный вид фрукты, овощи и т. д. Книга учит более ответственно подходить к тому, что попадает на наш обеденный стол и грамотнее использовать пищевые отходы.

«Шумсы — хранители деревьев» — книга, автор которой Тамара Михеева. Шумсы — это загадочные обитатели парков, скверов и лесов, которые напоминают и муми-троллей, и хоббитов, и Чебурашку. Но в то же время это совершенно самостоятельные существа со своей историей, образом жизни, наивным и трогательным взглядом на мир. Они живут на деревьях и бережно охраняют их. Шумсы учат маленьких читателей доброте, сочувствию, радости жизни и бережному отношению ко всему живому.

На фестивале книг и творчества в 2017 году фэнтези «Хранимиры» была признана лучшей экологической книгой. «Хранимиры» — уникальный проект, который позволяет самым доступным для каждого ребенка языком рассказать об экологических проблемах и о том, как необходимо защищать природу.

«Сказы Матушки Земли» — книга поистине удивительная в наш век изобилия низкопробной и бездуховной литературы. Она может воспитать в детях чувство любви к природе, ответственность за окружающий мир и показывает им красоту родной земли.

В книге собраны добрые сказки, которые учат малышей заботиться об окружающей среде, лирические стихотворения, глубоко раскрывающие перед детьми чудо природы, а также творческие задания и игры, направленные на развитие в малышах ощущения взаимосвязи природы и человека.

Всё — от старой сосны у забора

До большого темного бора

И от озера до пруда —

Окружающая среда.

Катрин Виле — немецкая художница и автор книги «Мой маленький лес». Эта книга — прекрасный повод поговорить об окружающем мире и экологии с самыми маленькими читателями. Белка, Лиса и Барсук знакомят ребят с обитателями лесов, показывают им деревья и плоды.

Первые знания об окружающем мире, названия растений, животных и природных явлений собраны на плотных картонных страницах из переработанной бумаги. Каждый тираж книги — это одиннадцать оставшихся нетронутыми деревьев. Краски, которыми напечатаны красивые и понятные малышам иллюстрации, нетоксичны, а их приглушенные оттенки близки к природным цветам.

Юным читателям адресовано и другое издание «По страницам Красной книги». Тем, кто только-только начинает знакомиться с миром живой природы и впервые открывает для себя ее тайны и загадки. Ребята знакомятся с редкими исчезающими видами животных, узнают о тех мерах, которые предпринимаются в разных странах по защите природы, и узнают о том, как важно сохранить всё богатство и многообразие природы на нашей планете.

«Чудесный мир природы» — энциклопедия для дошколят и младших школьников. Эта книга — настоящий подарок для юных читателей, которым не терпится узнать про всё на свете, и родителей, стремящихся интересно и доступно рассказать своим детям об окружающем мире, растениях и животных.

Берем в руки еще одну познавательную книгу для детей под названием «Живая природа». Она открывает малышам удивительный мир природы, который живет как единый организм. Другое издание — «Я познаю мир» о том, что такое экология и какие существуют экологические проблемы. Об исчезающих и уже исчезнувших представителях животного мира, методах борьбы с загрязнением окружающей среды и разрушением экологической системы. Юные читатели совершают путешествие по известным заповедникам, узнают, что такое этнопарк, где находится птичий зоопарк, как в Америке появились пчелы-убийцы и какую опасность таит в себе обыкновенная пыль.

«Экология для самых маленьких: книга для родителей и детей 3—4 лет» — книга знакомит детей с удивительным миром живой природы, наполняет малышей разнообразными впечатлениями, положительными эмоциями и уберегает от жестокости и равнодушия.

Марина Дороченко и Анна Кравчук — авторы детской книги «Экологическое приключение двух веселых блошек», которая поможет ребятам узнать, куда катит шар жук-навозник, чем пищит комар, почему ворон не муж вороны, какие грибы могут заменить чернила, что необходимо делать, чтобы спасти планету от экологической катастрофы и т. д. Всё рассказанное на страницах книги не кажется каким-то далеким, чересчур научным и непонятным. И, казалось бы, глобальная и общая проблема экологии становится личным делом каждого, в решение которой даже ребенок может внести пусть крошечный, едва заметный, но всё же свой вклад.

И это лишь малая часть книг по экологии, которые способны изменить мнение об окружающей среде и помочь детям стать защитниками природы. А значит, изменить мир в лучшую сторону.

Михаил МУСАЕВ