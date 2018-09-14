Собака бывает кусачей только от жизни собачей

Заботиться о бездомных собаках научат в Сочи. Специальную информационную кампанию разработали зоозащитники совместно с администрацией города.

— Одна из проблем численности бездомных собак состоит в полной неосведомленности населения. Люди не понимают необходимость стерилизации животных для уменьшения количества уличных собак, не знают об опасностях самовыгула, что им делать, если нашли бездомного пса. Зоозащитники Сочи разработали информационные листовки, которые будут размещаться во всех зоомагазинах и ветеринарных клиниках. В городе установлены баннеры с социальной рекламой, посвященные проблемам бездомных животных,— рассказала волонтер приюта для собак «Бим» Марина Савинова.

Проблема бездомных собак существовала в Сочи всегда. Первым о ней громко заявил писатель Николай Островский, проживавший в приморском городе в 30-х годах ХХ века. В своем письме в Совет курортов он рассказал о том, что бродячие животные мешают жизни и отдыху в черноморской здравнице. Прошел почти век, но ситуация не изменилась. Количество бездомных собак в городе резко выросло во время подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года. Каждая стройка становилась прибежищем для десятка животных. Олимпиада закончилась, а собаки остались. Эта история получила продолжение перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Поскольку оставлять бездомных животных на улицах было нельзя, на их отлов были выделены большие средства. Конкретно деньги перечислили ООО «Служба Бася». Все бездомные собаки, пойманные на улицах города, должны были помещаться в приюты. Однако, учитывая, что в Сочи нет городских приютов, а частные переполнены, специалистам «Службы Бася» приходилось нарушать закон и убивать собак. Для решения этого вопроса была сформирована рабочая группа из зоозащитников и представителей администрации Сочи, в которую вошли сорок человек.

— Зоозащитники собрали доказательную базу того, что «Служба Бася» нарушала закон. Все документы были переданы в природоохранную прокуратуру — и деятельность службы была признана незаконной. Мы бьемся над тем, чтобы средства, которые выделялись на отлов животных, не отдавались «Службе Бася», а передавались организациям зоозащитников. Эти деньги должны идти на расширение приютов, на содержание в них животных, на бесплатную стерилизацию,— рассказывает член рабочей группы Марина Савинова.

Сегодня в Сочи существует пять приютов для собак, все они содержатся на пожертвования и помощь волонтеров. Например, в одном из самых крупных приютов города-курорта — «Бим» проживает триста животных.

— Благодаря пожертвованиям и помощи неравнодушных людей собираем процентов тридцать от расходов в нашем приюте для собак — остальное доплачиваем из собственного кармана. Правда, недавно произошло важное для нас событие. Мы заключили договор с курортом «Роза Хутор». Наше взаимодействие развивается по разным направлениям. Компания заинтересована в цивилизованном решении проблемы бездомных животных, поэтому отловленные на территории курорта собаки поступают к нам в приют. Здесь мы их вакцинируем, стерилизуем, содержим, стараясь пристроить в хорошие руки. Курорт, конечно, оказывает нам финансовую поддержку, но не только это,— поделилась руководитель приюта «Бим» Юлия Мостовая.

Помимо материальной помощи сотрудничество курорта «Роза Хутор» и «Бима» предполагает и человеческое участие. Ольга Жмулевская возглавляет отдел эксплуатации зданий и сооружений горного комплекса. Казалось бы, на крупном курорте дел у нее хватает. Но всё же любовь и ответственное отношение к животным сильнее.

— Когда я узнала об инициативе нашего курорта, решила поддержать ее личным участием. Дело даже не в деньгах. Например, сотрудники моего отдела устроили субботник: поехали в приют, помогли сделать деревянные лестницы. Никто никого не заставлял, на просьбу о помощи все откликнулись с радостью. Мне кажется, помогать животным хотели бы многие сочинцы. И замечательно, что сейчас у людей появляются возможности делать это,— рассказала Ольга Жмулевская.

Недавно на курорте «Роза Хутор» появились забавные щенки. Тут же было разослано объявление в социальные сети — одному из них удалось найти хозяев. А двух других Ольга отвезла в приют «Бим».

— Сегодня все сотрудники курорта, а это более тысячи человек, получили приглашение присоединиться к нашей волонтерской помощи в приюте для собак. Собираем первую группу. Кроме того, мы начали расставлять на территории «Роза Хутор» пластиковые ящики для сбора денежных средств на содержание животных в приюте,— пояснила Ольга Жмулевская.

Таким взаимодействием сотрудники приюта «Бим» очень довольны и уверены, что доброе отношение горного комплекса к бездомным животным может стать замечательным примером для других крупных предприятий Сочи. Но всё же лучшая помощь для собаки — обрести дом.

— О собственной собаке я мечтала всегда. Недавно мечта сбылась! Зашла на сайт приюта, увидела там это веселое «ушастое» чудо и поняла: моя собака,— объясняет желание взять питомца из приюта журналист Ольга Захарова.

За год сотрудникам приюта «Бим» удается найти хозяев для сотни питомцев. Зоозащитники признают, что сегодня ситуация с бездомными животными в Сочи хоть и медленно, но меняется к лучшему. Правда, пока за счет доброй воли неравнодушных людей. Однако, чтобы полностью снять этот вопрос с повестки дня, нужна еще и административная поддержка. Тогда жалобы на то, что безнадзорные собаки мешают отдыху и жизни в Сочи, останутся лишь в мемуарах писателя Николая Островского. Ведь, что ни говори, а собака бывает кусачей только от жизни собачей.

Ирина СИЗОВА