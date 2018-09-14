ФСК ЕЭС провела масштабные учения в Краснодарском крае

Федеральная сетевая компания провела крупные командно-штабные учения в Краснодарском крае по взаимодействию при ликвидации технологического нарушения. В учениях приняли участие сотрудники южного филиала компании, специалисты ПАО «Кубаньэнерго», а также представители Министерства ТЭК и ЖКХ и Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В течение двух дней командно-штабные учения проходили на двух подстанциях 220 и 500 кВ и линии электропередачи 220 кВ юго-западного района Краснодарского края. Всего было задействовано более 50 человек, 10 единиц техники, средства индивидуальной защиты, средства оповещения и связи. Главной целью учений стала отработка взаимодействия между региональными энергетическими компаниями при ликвидации отключений электросетевых объектов.

По легенде учений в результате неблагоприятных погодных условий в регионе фиксировались отключения электроэнергии. Сильный ветер, снегопад и интенсивное гололедообразование привели к «повреждению» линии электропередачи и подстанционного оборудования в юго-западном районе Краснодарского края. Все участники учений действовали в соответствии с Планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который полностью подтвердил свою эффективность и состоятельность для оперативного устранения подобных технологических нарушений.

Энергетики проверили готовность персонала электроэнергетических компаний к ликвидации отключений электросетевых объектов, а также отработали алгоритмы взаимодействия с региональными органами власти и краевыми подразделениями МЧС. Особое внимание уделялось оснащению ремонтных бригад, наличию аварийного запаса оборудования, оценивалась работа персонала предприятия по ликвидации аварий.