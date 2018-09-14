«Росводоканал Краснодар»: вопросы промышленного водопользования нужно решать совместно

13 сентября «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») провел Круглый стол «Повышение эффективности промышленного водопользования». В мероприятии приняли участие представители органов власти города Краснодара, промышленных и отраслевых муниципальных предприятий, руководства ГК «Росводоканал» и ООО «Краснодар Водоканал».

Целью встречи стало обсуждение вступающих в силу с 1 января 2019 года изменений в Федеральном законе №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Поправки предусматривают изменение системы нормирования сбрасываемых стоков путем перехода на контроль качества воды и применения передовых технологий в области очистки сточных вод.

«Изменения в законодательстве разделят ответственность за сброс загрязняющих веществ. Водоканалы будут отвечать за хозяйственно-бытовые стоки и загрязнения, прошедшие через их очистные сооружения, а промышленные предприятия должны будут построить локальные очистные сооружения, которые позволят очистить стоки от специфических загрязнений. Сегодня «Росводоканал» является признанным экспертом в области очистки воды и мы готовы сотрудничать с промышленными предприятиями Краснодара, делясь современными технологиями и проектами. Наша общая цель - сделать природу чище и дать возможность будущим поколениям жить в комфортной среде», - заявил операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Шмаленко.

Генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко выразил уверенность, что Круглый стол открыл серию новых важных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки и установление диалога с предприятиями, сбрасывающими стоки в систему канализации и воздействующими на окружающую среду.

«Для предприятий, не являющихся специалистами в области очистки стоков, эта деятельность будет новой, особенно в части вопросов инжиниринга, наилучших доступных технологий, на которые мы сможем ответить и оказать содействие. Мы готовы общаться с каждым предприятием, изучать ситуацию и предлагать индивидуальные технологические решения. Сегодня надеемся наладить диалог и установить контакты, чтобы в дальнейшем проводить подобного рода мероприятия для совместной работы по улучшению экологической ситуации», - отметил Дмитрий Павлюченко.

В ходе встречи участники Круглого стола обсудили вопросы, касающиеся разработки индивидуальных технологических решений водоочистки промышленных сточных вод, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков. Представители ГК «Росводоканал» подтвердили свою готовность к сотрудничеству с предприятиями и оказанию помощи в разработке проектно-технической документации и строительству локально-очистных сооружений.