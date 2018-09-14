На базе ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю прошли учебно-методические сборы начальников отрядов исправительных учреждений

В ходе учебно-методических сборов, состоявшихся под руководством заместителя начальника УФСИН России по Краснодарскому краю Валерия Шандановина, были рассмотрены актуальные вопросы, возникающие в процессе организации воспитательной работы с осужденными.

Начались сборы со строевого смотра начальников отрядов исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Краснодарского края и обхода исправительной колонии №14.

Начальник ИК-14 Михаил Карпейкин показал основные режимные объекты, рассказал об истории учреждения и имеющемся положительном опыте в организации воспитательной работы с осужденными.

После этого было проведено тестирование начальников отрядов на знание нормативной базы, регламентирующей деятельность воспитательной службы.

В рамках оказания методической помощи сотрудники аппарата Управления ознакомили участников сборов с рекомендациями ФСИН России по совершенствованию форм и психолого-педагогических методов воспитания, а также социального сопровождения осужденных, провели анализ эффективности существующей дисциплинарной практики, дали квалифицированные консультации по проблемным вопросам. Отдельное внимание было уделено теме противодействия коррупции и психологического сопровождения сотрудников УИС.

Учебно-методические сборы с сотрудниками воспитательной службы исправительных учреждений проходят на регулярной основе и всегда дают положительный результат, способствуя совершенствованию практических навыков работы с осужденными.