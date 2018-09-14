В 66 регионах России прогнозируются желтый, оранжевый и красный уровни пожарной опасности

В предстоящие выходные дни, 15 и 16 сентября, в 66 регионах России прогнозируются средний, высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды. В ряде регионов – чрезвычайный класс пожарной опасности

По прогнозным данным, на предстоящие субботу и воскресенье, 15 и 16 сентября 2018 года, средний, высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды ожидаются в 66 регионах России. В ряде регионов местами прогнозируется до чрезвычайного класса пожарной опасности.

На территории Дальневосточного федерального округа средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды ожидаются в Хабаровском и Камчатском краях. Средний, местами высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируются в Республике Саха (Якутия), Магаданской и Сахалинской областях, Приморском крае. Средний класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды ожидается в Еврейском автономном округе.

На территории Сибирского федерального округа средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируются в Иркутской области и Забайкальском крае. Средний, местами высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды ожидаются в Красноярском крае. В республиках Бурятия, Тыва, Алтай, Омской и Новосибирской областях, Алтайском крае – средний класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

На территории Уральского федерального округа средний, местами высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды ожидаются в Челябинской, Курганской и Свердловской областях. Средний класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируется в Тюменской области.

На территории Приволжского федерального округа средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируются в Чувашской и Удмуртской республиках, Нижегородской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, республиках Башкортостан, Татарстан, Мордовия. Средний, местами высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды ожидаются в Пермском крае и Республике Марий Эл.

На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды ожидаются в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, республиках Калмыкия, Дагестан, Краснодарском и Ставропольском краях, Чеченской Республике. Средний класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируется в республиках Ингушетия и Северная Осетия-Алания.

На территории Северо-Западного федерального округа средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируются в Псковской и Вологодской областях. Средний, местами высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды ожидаются в Новгородской области. В Республике Коми, Архангельской и Мурманской областях - средний класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

На территории Центрального федерального округа средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируются в Ярославской, Владимирской, Московской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областях. Средний, местами высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды ожидаются в Ивановской, Тверской и Липецкой областях. В Костромской области - средний класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

При наличии среднего, высокого, чрезвычайного классов пожарной опасности пожары могут возникать даже от незначительных источников огня.

Риск возникновения пожаров повышается в связи с ростом рекреационной нагрузки на природные территории.

По ситуации на 14 августа режим ЧС не введен.

Особый противопожарный режим введен в 40 субъектах Российской Федерации: на всей территории Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской, Тамбовской, Ленинградской, Волгоградской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Курганской, Тюменской областей, города Севастополь, Ставропольского, Пермского краев, республик Карелия, Калмыкия, Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Алтай, Бурятия, Крым, в 1 муниципальном районе Владимирской области, в 1 муниципальном районе Смоленской области, в 1 муниципальном районе Вологодской области, в 13 муниципальных районах Краснодарского края, в 43 муниципальных районах Ростовской области, в 8 муниципальных районах Республики Дагестан, в 5 муниципальных районах Пензенской области, в 1 муниципальном районе Ульяновской области, в 1 муниципальном районе Свердловской области, в 1 муниципальном районе Забайкальского края, в 43 муниципальных районах Красноярского края, в 3 муниципальных районах Магаданской области, в 15 муниципальных районах Хабаровского края.

Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства напоминает, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена ответственность в соответствии со ст.8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За выжигания сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и иных категорий, разведение костров на полях предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.