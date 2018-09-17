Телеграмма из Калькутты

ИСПОЛНИЛОСЬ 150 ЛЕТ С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ЗНАМЕНИТОГО «ИНДО-ЕВРОПЕЙСКОГО ТЕЛЕГРАФА», ЛИНИЯ КОТОРОГО ПРОХОДИЛА ЧЕРЕЗ СОЧИ

До сих пор в различных уголках Черноморского побережья Кавказа можно наткнуться на высокие чугунные телеграфные столбы с логотипом известной фирмы «Сименс». Недавно один из таких столбов был обнаружен почтовыми работниками возле села Дефановка. Его доставили в Туапсе и установили возле здания городского узла связи на память об успешной реализации интереснейшего технического проекта XIX века - созданием линии «Индо-Европейского телеграфа». Благодаря этой линии удалось сблизить миллионы людей, проживавших в 34 государствах Европы и Азии, а в дальнейшем еще Австралии, Америки и Африки.

Как же происходили события? В 1937 году американец Самуэль Морзе создал первый в мире электромагнитный телеграфный аппарат и продемонстрировал его работу в Нью-Йоркском университете. Вскоре был разработан специальный код, который вошел в историю под названием «Азбука Морзе». С помощью точек и тире на значительное расстояние было послано по проводам первое в мире сообщение «Чудны дела твои, Господи!» После этого миллионы точек и тире понеслись по миру, передавая адресатам самые разные сообщения. Очень быстро телеграфные линии начали пересекать границы различных государств.

Через десять лет немецкий физик, электротехник и предприниматель Вернер Сименс вместе с опытным механиком Йозефом Гальске сконструировал телеграфный аппарат, который мог печатать уже и буквы. Друзья создали фирму «Сименс и Гальске», начали выполнять заказы по установке телеграфных аппаратов и прокладке телеграфных линий. Работа шла успешно, и вскоре на фирму поступил очень престижный заказ. Его прислала королева Виктория, возглавлявшая тогда самую могущественную в мире державу Великобританию с многочисленными колониями на всех континентах. Речь шла о прокладке линии «Индо-Европейского телеграфа», который должен был соединить столицу метрополии с крупнейшими индийскими городами. Трасса телеграфа была проложена по маршруту «Лондон – Берлин – Варшава – Киев – Одесса – Керчь – Темрюк – Екатеринодар – Джубга – Туапсе – Сочи – Сухум – Тифлис - Тегеран – Карачи – Калькутта». Общая ее протяженность составляла более 10 тысяч

километров. На этом огромном расстоянии требовалось установить множество телеграфных столбов в 150 метрах друг от друга.

В начале 1868 года Вернер Сименс побывал в России, посетил Одессу, Сочи и Сухум, осмотрел места будущей стройки. А вскоре на Сочинском рейде бросил якорь английский пароход «Алабама». Из его трюмов стали извлекать ящики, в которых находились диковинные аппараты, огромные катушки медной проволоки, фарфоровые «чашки» и составные части чугунных телеграфных столбов. Нечто аналогичное происходило и в других черноморских портах.

Говоря современным языком, Вернер Сименс был очень креативным менеджером. Начиная гигантскую стройку, разыскал в одном из берлинских кабачков малоизвестных, но входивших в моду у молодежи композиторов Курта Ганске и Фрица Волхабера. За большие деньги им был заказан динамичный «Марш телеграфистов». Через месяц этот марш распевали молодые люди во всех городах Германии и Австро-Венгрии, а в конторах по найму рабочей силы не было отбоя от желающих прокладывать новую телеграфную линию.

В Сочи в начале улицы Пластунской (ныне Войкова) была построена телеграфная станция. Это здание, кстати говоря, сохранилось до сих пор. Много лет верой и правдой оно служило почтовому ведомству, а после реконструкции в нем расположился городской Дворец бракосочетания. Одновременно вдоль берега моря на равном расстоянии друг от друга стали появляться чугунные телеграфные столбы. На кронштейнах с фарфоровыми чашками загудели провода.

Учитывая своеобразный русский менталитет той поры, Вернер Сименс заказал для всех телеграфистов, набираемых на работу в Сочи, форменные мундиры. Понимал, что это необходимо для дела, ведь к служащим, облаченным в мундиры, в российских городах с огромным уважением относились как чиновники, так и простые люди.

Огромная по протяженности телеграфная линия «Лондон – Калькутта» была построена за два года. Жители Сочи вначале получили возможность отправлять телеграммы в Екатеринодар, Одессу, Сухум и Тифлис. А в январе 1870 года уже по всей линии, из Калькутты прямо в Лондон была отправлена первая телеграмма со словами британского гимна «Боже, храни королеву!» На передачу этих слов через половину планеты потребовалось всего 28 минут. Разумеется, по пути это сообщение промчалось и через Сочи.

После этого процесс развития международной телеграфной начал развиваться очень быстро. Вскоре была проложена линия «Трансатлантического телеграфа» от Лондона до Нью-Йорка, телеграммы

полетели в Америку. От Калькутты подводный кабель протянулся в Австралию. Из Одессы телеграфная линия была проложена в Константинополь, а оттуда в Африку. Весь мир оказался соединенным телеграфными линиями, которые крепко объединили человечество.

Немецкий физик, электротехник и предприниматель Вернер Сименс был очень прогрессивным человеком. Размышляя о перспективах мировой экономики, он заявлял о необходимости объединения Европы, считал, что для улучшения жизни людей разных стран необходимо устранять любые политические и таможенные барьеры, которые ограничивают районы сбыта товаров, удорожают их производство, что приводит к повсеместному росту цен. Если бы Вернер Сименс узнал, что в начале XXI века европейские страны начнут вводить в отношении России экономические санкции, наверняка счел бы это сумасшествием. Все свои телеграфные линии он прокладывал, чтобы объединять, а не разъединять людей всей планеты. Этим же целям верно служила и проложенная по Черноморскому побережью Кавказа линия «Индо-Европейского телеграфа», строительство которой началось 150 лет тому назад…

Ирина СИЗОВА